Update Cod galben de furtuni pentru localități din Argeş, Prahova, Ilfov şi Dâmboviţa

Meteorologii au emis cod galben de furtuni pentru județul Ilfov. Conform informării, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice. Zonele vizate de avertizare sunt  Buftea, Otopeni, Periș, Balotești, Snagov, Ciolpani, Mogoșoaia, Tunari, Corbeanca. Conform meteorologilor, avertizarea este valabilă până la ora 17:30.

de Redactia Observator

la 18.04.2026 , 17:07
UPDATE: De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie a mai emis, sâmbătă după-amiaza, două atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi descărcări electrice, valabile în localităţi din judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa.

Potrivit meteorologilor, până la 17:30, în judeţul Argeş, în localităţile Costeşti, Poiana Lacului, Vedea, Stolnici, Moşoaia, Lunca Corbului, Albota şi Săpata, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp şi descărcări electrice.

De asemenea, fenomene similare sunt prognozate în judeţul Prahova, în localităţile Poienarii Burchii şi Gorgota, în judeţul Ilfov, în Buftea, Otopeni, Periş, Baloteşti, Snagov, Ciolpani, Mogoşoaia, Tunari şi Corbeanca, precum şi în judeţul Dâmboviţa, în Crevedia şi Niculeşti.

Articolul continuă după reclamă

Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării, valabilă până sâmbătă seara. Fenomenele vizate includ averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care vor afecta în special centrul, sudul și estul teritoriului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 20:00, sâmbătă, vor fi intervale în care ploile vor apărea sub formă de averse, iar pe arii restrânse acestea vor fi însoțite de fulgere și tunete.

Cantitățile de apă pot fi însemnate în timp scurt, și va crește riscul de acumulări rapide.

„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

În regiunile sudice, fenomenele pot fi mai intense pe alocuri, deci va exista și posibilitatea de apariție a grindinei, însă izolat.

Pe lângă precipitații, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în mai multe zone ale țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, acestea pot deveni mai puternice.

„Sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, au transmis meteorologii.

Specialiștii recomandă prudență, mai ales în zonele unde ploile pot fi abundente într-un timp scurt.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cod galben ilfov
Înapoi la Homepage
A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…”
A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate&#8230;”
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Cine este și cum arată Ioana, soția lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite. Sunt parteneri de viață, dar și de scenă
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare?
Observator » Vremea » Cod galben de furtuni pentru localități din Argeş, Prahova, Ilfov şi Dâmboviţa
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.