Meteorologii au emis cod galben de furtuni pentru județul Ilfov. Conform informării, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice. Zonele vizate de avertizare sunt Buftea, Otopeni, Periș, Balotești, Snagov, Ciolpani, Mogoșoaia, Tunari, Corbeanca. Conform meteorologilor, avertizarea este valabilă până la ora 17:30.

UPDATE: De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie a mai emis, sâmbătă după-amiaza, două atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi descărcări electrice, valabile în localităţi din judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa.

Potrivit meteorologilor, până la 17:30, în judeţul Argeş, în localităţile Costeşti, Poiana Lacului, Vedea, Stolnici, Moşoaia, Lunca Corbului, Albota şi Săpata, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp şi descărcări electrice.

De asemenea, fenomene similare sunt prognozate în judeţul Prahova, în localităţile Poienarii Burchii şi Gorgota, în judeţul Ilfov, în Buftea, Otopeni, Periş, Baloteşti, Snagov, Ciolpani, Mogoşoaia, Tunari şi Corbeanca, precum şi în judeţul Dâmboviţa, în Crevedia şi Niculeşti.

Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării, valabilă până sâmbătă seara. Fenomenele vizate includ averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care vor afecta în special centrul, sudul și estul teritoriului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 20:00, sâmbătă, vor fi intervale în care ploile vor apărea sub formă de averse, iar pe arii restrânse acestea vor fi însoțite de fulgere și tunete.

Cantitățile de apă pot fi însemnate în timp scurt, și va crește riscul de acumulări rapide.

„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

În regiunile sudice, fenomenele pot fi mai intense pe alocuri, deci va exista și posibilitatea de apariție a grindinei, însă izolat.

Pe lângă precipitații, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în mai multe zone ale țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, acestea pot deveni mai puternice.

„Sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte şi local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, au transmis meteorologii.

Specialiștii recomandă prudență, mai ales în zonele unde ploile pot fi abundente într-un timp scurt.

