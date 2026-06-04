Spionii chinezi, strategie agresivă de recrutare online printre funcţionarii publici din Europa

Spionii chinezi vizează pe site-urile cu oferte de locuri de muncă funcţionarii publici, militarii şi orice persoană care are acces la informaţii clasificate sau confidenţiale, avertizează alianţa serviciilor de informaţii denumită „Five Eyes”, care include Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia şi Noua Zeelandă, relatează AFP.

Aceşti agenţi de informaţii chinezi, care se dau drept angajaţi ai unor firme private de consultanţă, grupuri de reflecţie sau agenţii de recrutare, folosesc "o strategie agresivă de recrutare online", avertizează "Five Eyes" într-un comunicat publicat miercuri, potrivit News.ro.

Aceşti agenţi propun oferte pentru posturi de analişti în politica externă sau în domeniul apărării, pe site-uri precum LinkedIn. Obiectivul Beijingului este de a obţine "informaţii militare, politice şi economice confidenţiale susceptibile de a conferi Chinei un avantaj strategic şi tactic faţă de ţările din grupul Five Eyes".

În Regatul Unit, guvernul laburist venit la putere în 2024 se străduieşte să îmbunătăţească relaţiile bilaterale cu Beijingul, după ani de tensiuni, dar afirmă că China rămâne o "ameninţare" la adresa securităţii naţionale a ţării. Ministrul de externe Yvette Cooper a fost în vizită în această ţară de luni până miercuri.

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Londra acuză în mod regulat Beijingul de spionaj şi de ingerinţă politică. În noiembrie 2025, serviciul de informaţii interne (MI5) a alertat parlamentarii cu privire la încercările de spionaj ale Chinei împotriva lor.

Potrivit comunicatului "Five Eyes", militarii staţionaţi în regiunea indo-pacifică, cercetătorii şi jurnaliştii, în special, pot fi vizaţi.

Alianţa detaliază procesul de recrutare: candidaţii pot fi nevoiţi să susţină un test preliminar care constă în redactarea unui raport pe o temă precum relaţiile bilaterale ale Chinei, apoi recruţii sunt informaţi că clientul are nevoie de informaţii mai sensibile. Agenţii solicită apoi transferarea conversaţiei către mesagerii criptate. Recruţii primesc între câteva sute şi câteva mii de dolari pe raport.

Recruţii "nu au adesea acces direct la informaţii clasificate", explică "Five Eyes". Dar chiar şi informaţiile neclasificate privind politica guvernamentală sau strategia militară "pot fi colectate şi combinate cu informaţii mai sensibile pentru a forma o imagine completă", avertizează alianţa.