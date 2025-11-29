Antena Meniu Search
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi

Ploi abundente, lapoviţă şi ninsoare vor afecta mare parte din ţară până duminică la prânz. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben pentru 13 judeţe şi Bucureşti, iar în zona montană sunt aşteptate precipitaţii mixte şi strat nou de zăpadă.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 12:41
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică la 14:00, în zone din 13 judeţe şi în Bucureşti, precum şi o informare de precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în zone montane, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 14:00, în judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, dar şi în zona de munte a judeţelor Sibiu, Braşov şi Covasna, va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 20 - 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.

ANM a emis şi o informare meteorologică de precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar seara şi noaptea vor fi şi precipitaţii mixte în sudul Banatului şi sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5-15 cm, îndeosebi în Carpaţii Meridionali.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă de 10-25 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

