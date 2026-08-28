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A murit Nae Ungureanu, fotbalist de legendă al Craiovei Maxima

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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.08.2026, 11:58 | Modificat la 28.08.2026, 12:04

Doliu în fotbalul românesc. Nicolae Ungureanu, fotbalist de legendă al Craiovei Maxima, a murit vineri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani.

"Veste tristă în această dimineaţă: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima", a anunţat Universitatea Craiova.

Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 şi a apărat culorile clubului timp de un deceniu. A evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 şi 1980-1981, reuşind să obţină două titluri de campion al României.

"Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", adaugă clubul Universitatea Craiova într-un mesaj postat pe Facebook.

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Cine a fost Nae Ungureanu

Nicolae Ungureanu a jucat şi pentru Steaua, timp de cinci ani. Clubul sportiv a postat de asemenea un mesaj după decesul marelui fotbalist.

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"S-a stins Nicolae Ungureanu! Fostul jucător al Stelei din perioada 1987-1992, Nicolae Ungureanu a decedat azi, la vârsta de 69 de ani.

În cei cinci ani petrecuţi în Ghencea, Nicolae Ungureanu, care evolua ca şi fundaş stânga, a cucerit două titluri de campion (1988 şi 1989) şi o cupă a României (1992).

Pe plan extern, a jucat cu Steaua o finală (1989) şi o semifinală (1988) în Cupa Campionilor Europeni.

În total, pentru formaţia noastră a strâns 136 de meciuri şi a marcat zece goluri. Totodată, pentru echipa naţională, Nicolae Ungureanu a avut 57 de apariţii şi a punctat o singură dată. Rămas bun, Nicolae Ungureanu!"

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Redactia Observator
Redactia Observator
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