Cod galben şi cod portocaliu de vânt puternic în majoritatea ţării. Temperaturile scad brusc de sâmbătă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic, care va sufla cu viteze de 90...120 km/h, şi pot ajunge la 140 km/h în zonele înalte, valabilă vineri.

De asemenea, un Cod galben de intensificări ale vântului este valabil tot pentru vineri, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul şi estul Munteniei şi în sud-vestul Olteniei, unde rafalele vor fi de 50...75 km/h.

Pe de altă parte, pentru intervalul 13 noiembrie, ora 10:00 - 15 noiembrie, ora 10:00, meteorologii au emis o informare vizând ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, şi răcire accentuată a vremii.

Astfel, vineri va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar în cursul nopţii (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă şi pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

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În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie), la început în nordul Carpaţilor Orientali, apoi şi în restul zonei montane vor predomina precipitaţiile sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). În a doua parte a nopţii, lapoviţă şi ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi şi în estul şi în sud-estul Transilvaniei. Cantităţile de apă vor fi local de 15....25 l/mp, iar în zona montană şi în Muntenia de 30...35 l/mp.

Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată ţara, cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 11 grade, iar minimele din dimineaţa zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade).