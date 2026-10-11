Cod portocaliu de ploi și vijelii în trei județe. Rafale de vânt de până la 70 km/h. Localitățile vizate

Meteorologii au emis avertizări cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din județele Suceava, Mureș și Harghita. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie. Rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h.

Potrivit avertizărilor meteorologice, sunt așteptate averse torențiale care vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente. Vântul va avea intensificări de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.

Cod portocaliu de vijelii în județul Suceava

În județul Suceava, avertizarea este valabilă în intervalul 20:25-21:25 și vizează localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Breaza și Ciocănești.

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În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.

Cod portocaliu și în județele Mureș și Harghita

O altă avertizare cod portocaliu este valabilă în intervalul 20:15-21:20, pentru mai multe localități din județele Mureș și Harghita.

În județul Mureș, sunt vizate localitățile Sovata, Ibănești, Ghindari și Stânceni.

În județul Harghita, avertizarea vizează localitățile Toplița, Praid, Remetea, Corund, Joseni, Suseni, Ciumani, Lupeni, Atid, Gălăuțaș, Subcetate și Vărșag.

Și în aceste zone sunt prognozate ploi torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului de 55-70 km/h, cu posibil aspect de vijelie.