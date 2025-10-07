Cod roşu de inundaţii pe râurile din Dobrogea: hidrologii anunţă risc de viituri în Constanţa şi Tulcea

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Codul roşu de inundaţii pe râurile din din Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 24:00.

Totodată, a fost emis un Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Harghita, Covasna şi Braşov), Bârsa (judeţul Braşov), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa - bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Bistriţa - afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Harghita, Neamţ şi Bacău), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Bârlad - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

Pentru intervalul 7 octombrie, ora 12:00 - 9 octombrie, ora 12:00, a fost instituit Codul galben pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut- afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Suceava - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Suceava), Moldova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Jijia - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Sitna (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰