Cod roşu de ploi abundente în 3 judeţe, începând de marţi. Când scăpăm de frig şi ploi

Vremea în România va fi rece și ploioasă în perioada 5 - 10 octombrie. În sud-estul țării, ANM a emis un cod roșu de ploi pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabil între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 23:00. În aceste zone se așteaptă cantități abundente de apă, de 110–120 litri pe metru pătrat, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare, riscând să producă inundații și perturbări semnificative în trafic.

Vremea 5 - 9 octombrie 2025

Vremea în România va fi rece și ploioasă în perioada 5 - 10 octombrie. Începând din seara zilei de 5 octombrie și până dimineața zilei de 6 octombrie, cerul va fi noros, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor, cu cantități de apă de 10 - 15 litri pe metru pătrat și izolat de 20 - 25 l/mp, mai ales în sud-vest. La munte, la altitudini de peste 1800 m, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor varia între 3 și 14 grade, iar în București se estimează valori de 7 - 9 grade, cu condiții pentru ploi slabe și vânt slab până la moderat.

Pe 6 octombrie, vremea va rămâne rece pentru această perioadă a anului, cu cer mai mult noros și ploi în sud, est și centru, iar în Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia ploile vor fi mai intense, cu acumulări de 15 - 25 l/mp. La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, în special în Carpații Meridionali la altitudini de peste 1800 m. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 19 grade, iar minimele între 4 și 15 grade. În București se vor înregistra 15 - 17 grade ziua și 8 - 10 grade noaptea, cu ploi temporare și vânt slab până la moderat.

În ziua de 7 octombrie, vremea va fi în continuare rece și închisă, cu ploi pe arii extinse în sud, est și centru, iar în Muntenia și Dobrogea se pot acumula local 60 - 80 l/mp. La munte, la altitudini de peste 2000 m, va ninge, iar vântul va intensifica senzația de frig, cu rafale de 60 - 70 km/h în regiunile sudice și estice. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 18 grade, iar minimele între 5 și 15 grade, mai ridicate pe litoral. În București se vor înregistra 12 - 14 grade ziua și 8 - 10 grade noaptea, cu ploi mai importante seara și pe parcursul nopții.

Pe 8 octombrie, vremea va rămâne rece, cu înnorări persistente și ploi în sud și sud-est, iar în restul țării se vor semnala doar ploi izolate. La munte, trecător vor fi ninsori la altitudini mari, iar vântul va sufla cu intensificări locale. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 18 grade, iar minimele între 1 și 12 grade. În București, se vor înregistra 15 - 16 grade ziua și 8 - 10 grade noaptea, cu ploi temporare și unele intensificări ale vântului.

Când scăpăm de frig

Începând cu 9 octombrie, vremea se va ameliora treptat. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe local în nord-vest și izolat în centru și nord, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar minimele între 2 și 12 grade. Bucureștiul va avea o zi frumoasă, cu cer variabil și temperaturi în creștere, până la 19 - 20 de grade, cu minime de 7 - 9 grade.

Tendința pentru intervalul 10 - 13 octombrie arată valori termice apropiate de mediile multianuale și ploi temporare, mai ales în nordul și centrul țării. Bucureștiul va avea în general vreme frumoasă, cu temperaturi normale pentru perioada respectivă și șanse reduse de precipitații.

