După furtuna de la ANM, ne uităm la toamna de afară. Vremea s-a schimbat radical peste noapte. Dacă ieri s-au atins temperaturi record pentru octombrie, peste 30 de grade, astăzi termometrele au coborât brusc şi plouă în aproape toată ţara. Codul galben rămâne în vigoare până miercuri în 12 judeţe şi în Capitală.

Am ieşit pe balcon şi am spus: vai de capul meu, spune o tânără.

Reporter: Cum te-ai îmbrăcat ieri?

Persoană: În pantaloni scurţi şi tricou.

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Reporter: Şi azi?

Persoană: Uite-mă, înfofolită din cap până în picioare.

"Ieri am fost în maiou afară, astăzi am 3 straturi", menţionează o persoană.

După cea mai caldă zi de 11 octombrie din istorie, a venit brusc toamna

"Greu de crezut că suntem la jumătatea lunii octombrie, când afară sunt 27 de grade, soarele strălucește, iar cerul este complet senin. Este o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, însă schimbarea vine chiar de mâine".

"Diferența se simte de la o zi la alta. Astăzi, vremea s-a schimbat brusc. Sunt cu 11 grade mai puțin față de ieri, așa că am trecut la haine mai groase și am luat și umbrela pentru ca ploua toată ziua", explică Marko Pavlovici, reporter Observator.

Urăsc vremea din Bucureşti, nu mai pot. Acum sunt îmbrăcată foarte gros. Sunt răcită, îmi e foarte frig. Din cauză că noi poluăm foarte mult, s-a rupt stratul de ozon. Mă așteptam ca din septembrie să fie vremea așa și în octombrie mai frig, spun oamenii.

Reporter: Câte straturi ai pe tine?

Tânără: Trei, mi-am pus un tricou, o maletă şi gecuţa. Sunt foarte predispusă la răceală. Colegii au deja nasul înfundat, vin de la facultate, este trecerea foarte bruscă.

Altă zonă din țară, aceeași ţinută. La Galaţi, nimeni nu a ieșit din casă fără geacă. Termometrele nu au arătat mai mult de 18 grade.

Tinere: A fost atât de bine în tricou şi astăzi cred că ne luăm gecile de iarnă.

Reporter: Vă afectează schimbările bruşte?

Tinere: Da, imunitatea scade.

Pentru organism, trecerile bruște de la cald la rece pot fi un șoc.

"Organismul este afectat de schimbarea bruscă de temperatură, nu neapărat la scăderea de imunitate, ci prin faptul că trebuie să depună efort ca să se adapteze la scăderea bruscă de temperatură. Este resimtita de cei cu probleme cardiovasculare, de varstnici și de copii. Suntem descoperiți în fața virozelor", explică medic Alexandru Nechifor.

"Nu mai pot dormi noaptea, pentru că mă dor oasele", spune o persoană.

Şi zilele viitoare ne aşteptăm tot la vreme mohorâtă

"Până la finalul săptămânii, vremea va rămâne instabilă, vor fi ploi în fiecare zi în cea mai mare parte a ţării, temperaturile vor rămâne mai scăzute pentru această perioadă din an, cam cu 3-4 grade Celsius", explică Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Vremea rea aduce cu sine și cheltuieli suplimentare. Facturile la electricitate ar putea crește cu aproximativ 20% în lunile următoare.