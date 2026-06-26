Valul de căldură care a topit Europa ajunge şi la noi. Meteorologii au emis primul cod roşu de vara aceasta, care include, pentru prima dată în istoria măsurătorilor, şi zonele din nordul ţării. Duminică se anunţă peste 40 de grade Celsius la umbră, dar valul de aer fierbinte din Sahara a început să facă aerul irespirabil încă de astăzi.

Codul roşu de caniculă va doborî toate recordurile. Zonele cu peste 40 de grade la umbră

Peste tot în ţară a fost insuportabil de cald, dar cele mai mari temperaturi au fost în sud: 42 de grade Celsius.

"Mi se pare cald chiar şi la umbră. […] Stai pur şi simplu în maşină şi te coci", spun bucureştenii.

La Cluj-Napoca a fost cod portocaliu de caniculă şi o căldură ca în luna lui cuptor. Oamenii nu au mai putut să stea în casele cu pereţi încinşi. Au ieşit să se răcorească în apele Someşului.

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"Stau un pic în apă, stau puţin la soare. […] Apa este bună, este perfectă. Când mă supraîncălzesc, intru în apă, stau cinci minute, vin înapoi"

"Încercăm să ne răcorim cu ceea ce avem la îndemână, cum ar fi plaja de aici", explică oamenii.

La Bucureşti, dogoarea s-a simţit la orice pas, amplificată de asfaltul şi betonul oraşului.

38 de grade resimţite în Bucureşti

"Aici, în centrul Bucureştiului, simţi că te topeşti. Temperatura resimţită ajunge şi la 38 de grade Celsius. Oamenii se opresc din drum la astfel de duşuri stradale ca să se răcorească puţin", explică reporterul Observator Marko Pavlovici.

Pe străzile încinse la aproape 50 de grade Celsius, trecătorii au căutat răcoarea şi în fântâni, când evantaiele nu au mai făcut faţă.

"M-am răcorit puţin, asta e, trebuie să ne şi răcorim. Mulţumim că este apa asta aici, aşa"

"Merg pe la umbră, că dacă merg pe la soare mi se face rău pur şi simplu"

"E groaznic. De obicei umblu cu o sticlă de un litru după mine, că nu pot altfel"

"E mai cald decât ar trebui pentru perioada asta", spun oamenii.

70 de adăposturi anticaniculă în instituţiile publice din Bucureşti

De miercuri, în Bucureşti se vor deschide 70 de adăposturi anticaniculă în instituţii publice, unde trecătorii găsesc apă de băut, camere cu aer condiţionat şi ajutor medical la nevoie. Lista acestor puncte o găseşti pe site-ul nostru, observatornews.ro.

La Sibiu, unde au fost 35 de grade Celsius, autorităţile au instalat mai multe dozatoare de apă în mai multe puncte din oraş.

"Este o idee foarte bună, mai ales în faţă la instituţii să fie instalate genul ăsta, cu apă, pentru vizitatori, pentru trecătorii din Piaţa Mare", spun oamenii.

Temperaturile cresc şi mai mult de duminică

Duminică, temperaturile cresc şi mai mult. 15 judeţe din Transilvania, Crişana, Maramureş şi Moldova intră sub cod roşu de caniculă. Meteorologii avertizează că valul de căldură va doborî toate recordurile.

„Luni şi marţi putem spune că toată ţara va fi cuprinsă de inima acestui val de căldură aproape, pentru că temperaturile vor ajunge frecvent să depăşească 38 de grade şi vom avea destul de multe valori în jurul a 40 de grade”, spune meteorologul Oana Păduraru.

Meteorologii ar putea prelungi codul roşu de caniculă şi la începutul săptămânii viitoare.