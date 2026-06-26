Un drapel mare cât un apartament de două camere, pe acoperişul României! De ziua naţională a Tricolorului, jandarmii montani au urcat pe vârful Moldoveanu cu o misiune specială. Probabil, una din cele mai emoţionante de până acum. Să arboreze, în cel mai înalt punct din ţară, un steag de peste 50 de metri pătraţi. Din echipaj au făcut parte şi colegii noştri Cristi Popovici şi Răzvan Petrescu. Iar pentru Cristi, a fost prima ascensiune pe cel mai înalt vârf de la noi. Veţi vedea, nu e o aventură chiar pentru oricine.

Cel mai mare drapel, pe cel mai mare munte din România. O imagine cât un milion de cuvinte, şi o misiune care a început în curtea Jandarmeriei Braşov. De 6 oameni a fost nevoie să împacheteze drapelul imens, de peste 50 de metri pătraţi, şi să îl pregătească pentru ascensiunea de a doua zi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am pornit spre acoperişul României şi cu mândrie vom purta drapelul şi îl vom arbora pe vârf. Mergem uşor, e vremea bună, sperăm să nu ne prindă ploaia", spune Cristian Elly Palistan, colonel inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Braşov.

Articolul continuă după reclamă

Jandarmii montani, pregătiţi pentru orice pe traseu

Pe munte, vremea e schimbătoare. Acum e soare, imediat se înteţeşte vântul şi ai nevoie de geacă de iarnă. Jandarmii montani sunt pregătiţi pentru orice. Cunosc traseul ăsta la fel de bine cum ştim noi drumul spre casă.

Dincolo obstacolele relativ uşor de evitat, muntele ni se dezvăluie cu peisaje incredibile ori senzaţii pe care le poţi trăi doar o dată în viaţă. Pe munte găseşti bucăţi mari de zăpadă, adevărate oaze de răcoare.

Răzvan Petrescu: În ceaţă, acolo, este vârful.

Cristi Popovici: Aoleu. Vai, mama mea.

Camarazii de traseu abia s-au întors din Bolivia, unde au escaladat Anzii Cordilieri

Abia acum avea să înţeleagă şi Cristi în ce s-a băgat. Şi, mai ales, alături de cine. Camarazii de traseu tocmai s-au întors din Bolivia, unde au escaladat Anzii Cordilieri şi aproape au atins cerul, la peste 6500 de metri altitudine. Aşa că, ceea ce fac jandarmii azi, e, pentru ei, un fel de antrenament banal.

Răzvan ştie mai bine. A pierdut numărul ascensiunilor pe Moldoveanu. Ani de zile a fost voluntar în echipa jandarmilor şi a făcut drumul ăsta şi vară, şi iarnă.

Drapelul, un omagiu

Jandarmii au ajuns deja în vârf şi pregătesc drapelul. Steagul imens trebuie să fie bine ancorat. Pe cel mai înalt vârf al României, va înfrunta vânturi puternice. Chiar şi în zile cu cer senin şi soare, ca cea de astăzi.

"Spunem noi că astăzi am reuşit să aducem un omagiu tuturor eroilor prin faptul că am purtat acest drapel pe acoperişul României", spune Cristian Elly Palistan, colonel inspector şef Inspectoratul de Jandarmi Braşov.

Misiune îndeplinită pe vârful Moldoveanu

Pentru toţi, misiune îndeplinită. Pentru Ovidiu, un pic mai mult decât atât. El a purtat drapelul, în rucsac, tot drumul.

Cristi Popovici: Cum te simţi?

Ovidiu Nedelcu, plutonier adjutant: Ca de fiecare dată, bine la înălţime.

Tricolorul a fost adoptat oficial în timpul revoluției de la 1848 și de atunci a fost martor la războaie, unirea principatelor, la marea unire și la revoluția din 89. Astăzi el ajunge pe acoperișul României, într-un gest de respect faţă de istoria şi identitatea noastră.

De pe acoperișul României, vârful Moldoveanu, 2.544 de metri, pentru Observator, Cristi Popovici și Răzvan Petrescu.