În aceste zile caniculare nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. Nici măcar pentru câteva minute! O astfel de situaţie care se putea transforma într-o tragedie a fost evitată la limită în Alba Iulia, unde un bebeluş de 4 luni a rămas încuiat într-o maşină.

Momente de panică pentru doi părinți din Alba Iulia, după ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul a rămas blocat în mașină.

Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.

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Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute. La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.

Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.

Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112.