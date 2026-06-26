Video Tragedie evitată la limită: un bebeluş a rămas blocat în maşină la 30 grade Celsius. Cum s-a terminat totul
În aceste zile caniculare nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. Nici măcar pentru câteva minute! O astfel de situaţie care se putea transforma într-o tragedie a fost evitată la limită în Alba Iulia, unde un bebeluş de 4 luni a rămas încuiat într-o maşină.
Momente de panică pentru doi părinți din Alba Iulia, după ce sistemul de inchidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul a rămas blocat în mașină.
Situația a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C și faptul că sistemul de climatizare nu mai funcționa, acesta a acționat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului și a reușit să scoată copilul în siguranță.
Recomandările autorităţilor:
Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute. La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.
Verificați întotdeauna dacă aveți cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.
Dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelați de urgență 112.