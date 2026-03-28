Coduri portocalii şi galbene de ninsoare şi vânt puternic în 7 judeţe. Care sunt zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod galben de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 70-90 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 100 m. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de Cod portocaliu de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa.

Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare însoţită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilităţii sub 50 m.

