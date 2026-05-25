Sfârșitul de mai aduce temperaturi de luna august în vestul Europei. Prima cupolă de foc din acest an s-a așezat peste Marea Britanie, care se pregătește pentru cea mai caldă zi de mai din istorie. Franța e deja sub cod galben de caniculă. Nici Spania nu scapă de arșiță: ibericii se pregătesc și ei pentru temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

În Londra, termometrele au arătat chiar şi 31 de grade Celsius.

"Încerc doar să stau la umbră, pentru că nu am pielea prea deschisă la culoare, așa că nu mă descurc deloc bine la soare", a povestit un localnic.

Valori extrem de rare în Marea Britanie pentru luna mai. Opt regiuni sunt sub cod galben, iar ce e mai rău încă n-a venit. Zilele următoare pot aduce un record de 35 de grade.

"Așteptăm soarele de luni de zile. Am vâslit și iarna, dar iată că, în sfârșit, se simte că a venit vara", a adăugat o altă persoană.

Caniculă este şi în Franţa, unde 13 departamente sunt sub cod galben. Cel mai cald a fost la Bordeaux - 35 de grade, în timp ce în Paris a fost cu un grad mai puţin.

"E foarte cald la Paris, uite cum arăt acum. E foarte cald și va fi și mai cald, așa că fiți prudenți", a transmis un francez.

Temperaturile sunt cu 12 grade peste media normală pentru această perioadă. 16 oameni au ajuns la spital, dintre care 10 în stare critică, după ce li s-a făcut rău în timpul unui maraton.

În Spania, ultima săptămână de primăvară aduce temperaturi specifice lunii august. În Badajoz, lângă graniţa cu Portugalia, termometrele vor urca până la 40 de grade Celsius - cu aproape 10 grade peste media perioadei.

În timp ce sudul înregistrează temperaturi record, nordul Spaniei se pregăteşte pentru furtuni violente.

Cupola de foc ajunge şi în România. Miercuri, termometrele vor urca până la 33 de grade Celsius, în mai multe zone din ţară.

