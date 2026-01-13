Frigul a pus stăpânire pe România. Toata ţara a fost - şi este până azi la ora 10 - sub cod galben de ger puternic. S-au înregistrat inclusiv minus 20 de grade în Transilvania și în zonele montane. Efectele au fost nefaste: oamenii au ajuns la spital din cauza hipotermiei, îngheţaţi bocnă. Cei vulnerabili au fost duşi în centre special amenajate. Tot din cauza frigului, 3000 de elevi trec la cursuri în online. În acelaşi timp, în multe oraşe gerul a fost dublat de un alt pericol: ţurţurii. Nu au lipsit nici accidentele cauzate de condiţiile de pe şosele şi de viscol.

Minus 20 de grade Celsius. Asta a adus cea mai geroasă noapte din acest sezon de iarnă în Deva, Câmpeni-Alba şi Petroşani. Frigul tăios a încremenit şi Capitala.

"Foarte rece. M-am îmbrăcat bine ca să nu stau să tremur. Şi cum vin STB-ul, programele pe care le au", a spus un domn.

Probleme au fost şi în Gara de Nord.

"E crunt, e foarte frig în vagoane şi întârzieri foarte mari care dau toate planurile peste cap. Dezinteres total!", a spus o doamnă.

"Foarte frig! Frig şi pe tren... frig...nu mai pot. Întârzieri, şi rândul trecut trei ore jumate! CFR-ul ăsta lasă de dorit!", a spus un cuplu de pensionari.

Doar în această noapte aproximativ 200 de persoane fără adăpost au fost cazate în trei centre ale Primăriei Capitalei.

În Iaşi, unde temperaturile au ajuns şi la minus 10 grade, persoanele vulnerabile şi fără adăpost au fost duse în centre special amenajate unde au beneficiază și de triaj epidemiologic, de un pat și de o masă caldă.

Gerul a fost dublat şi de viscol. În Olt, un drum comunal a fost închis şi mai mulţi şoferi au rămas blocaţi sau au fost nevoiţi să ocolească pe drumul judeţean, după ce utilajele de deszăpezire nu au mai făcut faţă zăpezii depuse pe şosea.

Probleme au fost şi ieri, tot din cauza frigului năpraznic.

"E frig, foarte frig. Alunecă foarte rău, era să cad de dimineaţă când m-am urcat în autobuz", a spus un localnic.

În Prahova, două persoane au ajuns la spital cu hipotermie. În Braşov, în schimb, gerul a venit la pachet cu alte pericole.

"Aşa arată capcanele pietonale urbane la Braşov. Zonele alunecoase sau trotuarele cu astfel de troiene sunt părţile mai puţin plăcute ale unei ierni de altfel de poveste", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Ca într-o cursă cu capcane la tot pasul s-au simţit şi cei din Oradea.

"Sunt nişte picurători care acum s-au transformat în nişte ţurţuri serioşi", a spus un localnic.

În Baia de Aramă, deszăpezirea s-a făcut... la doi muncitori viteză. Angajaţii de la drumuri au aruncat sare direct din portbagaj, cu mâna.

Frigul a băgat şi autorităţile în alertă. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național. România importă cele mai mari cantităţi de gaz din această perioadă ca să facem faţă temperaturilor.

Între timp, 3.000 de elevi din România trec la cursuri online din cauza gerului. Orele au fost suspendate în mai multe şcoli din Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman şi vor fi recuperate cum stabilesc directorii. Ministerul Educației anunță că situația se poate modifica în funcție de evoluția vremii.

Codul galben de ger valabil pentru întreaga ţară expiră azi la ora 10, dar avertizările privind temperaturile extreme continuă până mâine dimineaţă. Frigul îşi mai pierde din forţă abia de joi.

