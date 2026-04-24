Cum va fi vremea în luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vremea va fi normală pentru sfârșit de aprilie - început de mai, doar în prima săptămână din interval urmând să fie temperaturi mai scăzute decât cele normale.

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 08:23
La începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor fi în scădere, astfel că vremea va deveni rece în majoritatea zonelor. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în jumătatea nordică a țării. Tendința către o vreme mai rece se va menține și în săptămâna 4-11 mai.

Regimul ploilor va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, iar în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei. În zonele montane, mai ales la altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Dimineața și noaptea se va forma brumă în nordul și centrul teritoriului, precum și în zonele depresionare și deluroase din restul țării.

Săptămâna 25 aprilie - 4 mai 2026

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 4 - 11 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această săptămână.

Săptămâna 11 - 18 mai 2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 18 - 25 mai 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul?
Observator » Vremea » Cum va fi vremea în luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.