Cum va fi vremea la final de septembrie și început de octombrie

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Toamna începe cu temperaturi apropiate de normal, dar vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni. Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 14 septembrie - 12 octombrie, valorile termice vor fi specifice perioadei în prima săptămână, după care temperaturile vor urca ușor peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor rămâne, în general, apropiate de normal.

Meteorologii anunţă temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi trei săptămâni cu temperaturi uşor mai ridicate. ANM a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea 14-21 septembrie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în jumătatea nordică a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

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Vremea 21-28 septembrie 2026

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea 28 septembrie-5 octombrie 2026

Temperatura medie aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Vremea 5-12 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii ţări.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.