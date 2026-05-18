Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii mai. Meteorologii anunță temperaturi de vară și perioade cu averse

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 18 – 31 mai. Vremea începe să se încălzească în cea mai mare parte a ţării, iar la mihlocul săptămânii maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius.

"Vremea se va încălzi treptat la mijlocul primei săptămâni, când temperaturile maxime ar putea depăși 24...26 de grade. Până la sfârșitul lunii mai, deși sunt posibile ușoare variații de la o zi la alta, estimările indică maxime cuprinse între 22 și 24 de grade și minime între 8 și 15 grade.

Probabilitatea apariției averselor pe suprafețe extinse va fi mai ridicată în intervalul 21–26 mai, perioadă în care se pot acumula și cantități importante de precipitații. În restul intervalului, ploile vor apărea local, în special în cursul după-amiezelor", spun specialiştii de la ANM.

Vremea 18 – 31 mai Banat

Valorile termice diurne din prima zi se vor situa în jurul a 18 grade, caracterizând o vreme răcoroasă. Ulterior sunt estimate temperaturi maxime de 22...24 de grade, chiar mai ridicate în a doua săptămână, când vor fi în jurul a 25 de grade. Și nopțile vor fi răcoroase la începutul intervalului, cu cele mai scăzute valori în dimineața zilei de 19 mai, când media temperaturilor minime va fi de 6...7 grade. După 21 mai, media temperaturilor minime se va menține în jurul a 12 grade.

Ploi de scurtă durată vor mai fi la începutul intervalului, iar ulterior probabilitatea pentru averse de ploaie va fi mai mare în perioada 22 – 25 mai și spre finalul lunii.

Vremea 18 – 31 mai Crișana

În această regiune vremea fi răcoroasă la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în jurul a 17 grade și minime, marți dimineață în general de 7...10 grade. Ulterior vremea se va încălzi, astfel până la mijlocul primei săptămâni, caracteristice vor fi valorile diurne, în general de 24...25 de grade, iar cele nocturne în jurul a 12 grade. Până la finalul lunii mai, deși vor fi mici variații de la un interval la altul, prezenta estimare, indică o medie a temperaturilor de 24 de grade pentru valorile maxime și de 12 grade pentru cele minime.

Ploi de scurtă durată vor mai fi la începutul intervalului, iar ulterior probabilitatea pentru averse de ploaie va fi mai mare în perioada 22 – 25 mai și spre finalul lunii.

Vremea 18 – 31 mai Transilvania

Finalul celei de-a doua decade și ultima decadă a lunii mai vor fi caracterizate de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade. Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel în cele mai calde zile, temperaturile maxime vor fi în mare lor majoritate apropiate de 25 de grade, iar în perioadele cu ploi, vor scădea spre o medie de 20...21 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 8...9 grade, până spre 11...12 grade în 22 și 23 mai, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 10 grade, desigur cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

Averse vor fi în cea mai mare parte a intervalului, însă cu o probabilitate mai mare în perioada 20 – 25 mai, când vor fi și cantități de apă însemnate.

Vremea 18 – 31 mai Maramureș

În primele două zile din interval, media regională a temperaturilor maxime va fi de 20...21 de grade, iar a celor minime va fi de 8...10 grade. Vremea se va încălzi la mijlocul primei săptămâni, astfel sunt estimate temperaturi maxime ce pot depăși 24...25 de grade, iar media temperaturilor minime va fi de 11 grade. Până la finalul lunii mai, deși vor fi mici variații de la un interval la altul, prezenta estimare, indică o medie a temperaturilor de 22...24 de grade pentru valorile maxime și de 10...11 grade pentru cele minime.

Averse vor fi în cea mai mare parte a intervalului, însă cu o probabilitate mai mare după 21 mai.

Vremea 18 – 31 mai Moldova

În cea mai mare parte a intervalului temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice. În primele două zile, media regională a valorilor termice diurne se va apropia de 25 de grade, însă în perioada 20 – 23 mai, pe fondul accentuării instabilității atmosferice, sunt prognozate valori ușor mai scăzute în jurul a 20...22 de grade. Astfel de variații termice de la un interval la altul, sunt posibile și în ultima săptămână de mai, prezenta estimare indicând valori ale temperaturii maxime în medie de 22 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 10 grade, până spre 13...14 grade în 21 și 22 mai, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade.

Probabilitatea pentru averse pe arii mai extinse va fi mai mare în perioada 21 – 26 mai, când și cantitățile de apă pot fi însemnate. În restul intervalului ploile se vor semnala pe arii mai restrânse mai ales în timpul după-amiezelor.

Vremea 18 – 31 mai Dobrogea

În primele două zile, media regională a valorilor termice diurne va fi de 24...25 de grade, însă în perioada 20 – 23 mai, pe fondul accentuării instabilității atmosferice, sunt prognozate valori ușor mai scăzute în jurul a 21...22 de grade. Astfel de variații termice de la un interval la altul, sunt posibile și în ultima săptămână de mai, prezenta estimare indicând valori ale temperaturii maxime în medie de 22 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 11 grade, până spre 14...15 grade în 21, 22 și 23 mai, iar ulterior sunt estimate valori de 13...14 grade.

Probabilitatea pentru averse pe arii mai extinse va fi mai mare în perioada 21 – 25 mai, când local și cantitățile de apă vor fi însemnate. În restul intervalului ploile se vor semnala pe arii mai restrânse mai ales în timpul după-amiezelor.

Vremea 18 – 31 mai Muntenia

În cea mai mare parte a intervalului temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice. Variații termice de la un interval la altul sunt posibile îndeosebi determinate de dinamica și extinderea spațială a ploilor. Astfel pentru intervalul 18 – 31 mai, media regională a valorilor termice diurne va oscila între 22 și 25 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 10 grade, până spre 13...14 grade în 21, 22 și 23 mai, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi mai mare în perioada 21 – 25 mai, când și cantitățile de apă vor fi însemnate.

Vremea 18 – 31 mai Oltenia

Tendința va fi de încălzire la nivelul acestei regiuni, de la o medie a temperaturilor maxime de 21...22 de grade în prima zi, până la valori în jurul a 25 de grade în ziua de 21 mai. Ulterior pe fondul accentuări instabilității atmosferice, este posibilă o scădere ușoară, spre valori în jurul a 22 de grade, iar pentru ultima săptămână din mai, media temperaturilor maxime va fi de 24 de grade, cu mențiunea că predictibilitate modelului de prognoză scade semnificativ pentru toți parametrii. Primele două nopți din interval vor fi răcoroase, cu o medie a temperaturilor minime ușor sub 10 grade, însă după 20 mai sunt estimate valori în marea lor majoritate peste 12 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi mai mare în perioada 22 – 25 mai și după 28 mai.

Vremea 18 – 31 mai la munte

În cea mai mare parte a intervalului media temperaturilor maxime pentru zona montană va fi de 12...14 grade, iar minimele vor fi în creștere ușoară de la 4 grade în primele nopți, până spre 6..7 grade. Variații termice de la un interval la altul sunt posibile îndeosebi determinate de dinamica și intervalele de manifestare al instabilității atmosferice.

Vor fi averse în cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse în perioada 20 -27 mai.

