Vremea de mâine 19 mai. Temperaturi de până la 26 de grade, dar și averse cu descărcări electrice
Vremea se anunță apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute în cea mai mare parte a țării, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului mai ales în zonele montane și în regiunile din centru și sud-est. În unele zone, ploile pot fi însoțite de grindină și cantități mai însemnate de apă, în timp ce pe litoral vremea va rămâne în general frumoasă.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 15 grade. Pe alocuri va fi ceață.
Vremea de mâine 19 mai în ţară
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientali și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânseîn rest. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali vor fi rafale de 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.
Vremea de mâine 19 mai în Bucureşti şi Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8...11 grade.
Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei va urca la 19 grade.
Vremea de mâine 19 mai pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil și mai ales spre seară și noaptea, trecător vor fi averse posibil însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade și minime vor fi de 14...15 grade. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări asociate averselor. Vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 14...16 grade.
Vremea de mâine 19 mai la munte
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientali și Meridionali și doar pe alocuri în Carpații Occidentali. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și va cădea grindină.Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali vor fi rafale de 55...65 km/h.
