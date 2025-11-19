Întâlnirea dintre trei cicloane a adus iarna în România. Pentru prima dată în acest sezon a nins şi în câteva oraşe. Un strat de zăpadă s-a aşternut pe străzi, iar temperaturile au coborât sub zero grade. Un drum din Masivul Rarău a fost închis. De mâine şi până în weekend în sud va fi foarte cald, temperaturile vor ajunge la 22 de grade.

Pentru prima dată în acest sezon mai multe oraşe s-au îmbrăcat în alb. A nins în Iaşi, Suceava, Bacău, Piatra Neamţ, dar şi la Miercurea Ciuc. Cel mai mare strat de zăpadă e la munte, pe vârful Omu troienele au aproape un metru şi e risc de avalanşă. Pe şosele, drumarii au ieşit la treabă.

O porţiune dintr-un drum turistic care face legătura dintre Campulung Moldovenesc şi masivul Rarău a fost închisă din cauza zăpezilor. Turiştii au fost întorşi din drum.

"Chiar iarnă, nu mă aşteptam să fie nins aici. Credeam că e deschis drumul şi putem merge. Cauciucurile de iarnă, totul e bine", spun oamenii.

Pentru unii, peisajul a fost perfect pentru o plimbare în natură. Salvamontiştii avertizează însă că fără echipament, pericolul este uriaş.

"Noi recomadăm de acum echipament de iarnă, ghete de iarnă, colţari, gheruţe. Foită de vant, polar, mănuşi, căciulă şi să intre pe traseu pe ore cat mai matinale", spune Voicu Raia, șef Salvamont Suceava.

Temperaturile sunt sub pragul îngheţului în multe zone

Cel mai frig a fost în Maramureş, minus 6 grade Celsius. La polul gerului, în Miercurea Ciuc, oamenii sunt deja obişnuiţi cu iarna de noiembrie.

"De acum începe să vină iarna. Mai trebuie să aşteptăm că e zăpadă pe plecare", spun oamenii.

Localnicii au ieşit din case doar după ce s-au îmbrăcat bine.

La Rânca, peisajul este unul autentic de iarnă. Turiştii se bucură de zăpadă şi aşteaptă cu nerăbdarea dechiderea pârtiilor.

"A început sezonul ninsorilor, turiştii au sunat pentru acestă perioadă, avem weekendurile viitoare ocupate", spune Gheorghe Pîrvulescu, cabanier.

De mâine, vremea se încălzeşte în toată ţara, iar în sud termeraturile ating 19 grade, vineri şi sâmbătă chiar 22 de grade. De luni, se face din nou frig, vor fi variaţii de temperatură de 15 grade la o zi la alta.

