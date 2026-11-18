Vremea se schimbă radical în România, după câteva ore cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Ploile vor cuprinde treptat întreaga țară, iar în unele regiuni vor fi însoțite de descărcări electrice și vânt puternic. La munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, în timp ce rafalele vor depăși 110 km/h la altitudini mari. Temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade, însă meteorologii anunță o intensificare a fenomenelor în cursul serii și al nopții.

La noapte, cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab (în general 2...8 l/mp și izolat 15 l/mp) local jumătatea sudică a țării și pe arii restrânse în rest. În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte (viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...120 km/h), iar local și temporar dar la viteze mai mici, în general de 40...50 km/h în centru și sud. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade. Izolat va fi ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 noiembrie în ţară

Vremea va fi caldă pentru această dată. În prima parte a zilei cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă începând cu orele după-amiezii, nebulozitatea și ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest, iar până la finalul intervalului vor cuprinde toate regiunile. Ploile vor avea și caracter de aversă, seara și noaptea vor fi mai intense și izolat în sud-vest și vest vor fi însoțite de descărcări electrice. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în sudul Banatului, Crișana, Maramureș și Transilvania, local se vor acumula cantități de apă în general 10...15 l/mp, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, vor depăși izolat 25...35 l/mp. Ziua vor fi intensificări temporare mai ales la munte, iar noaptea vântul se va intensifica în toate regiunile (în general cu viteze de 50...70 km/h), iar în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de peste 90...110 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 11 grade în estul Transilvaniei, până spre 20 de grade în sudul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între 4 și 12 grade, cu valori mai mari pe litoral, până la 14 grade. Izolat va fi ceață.

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Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua (cantități de apă în general de 3...7 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intensificări (rafale de 40...45 km/h). Temperatura minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua treptat și trecător va ploua (cantități de apă de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a nopții, când vor fi viteze de 50...60 km/h.Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...10 grade.

În Cluj, sunt aşteptate ploi, dar vremea se va mai încălzi faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 15 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 19 noiembrie la munte

Valorile termice vor fi mai mari decât cele normale perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în a doua parte a zile în Carpații Occidentali și grupele vestice ale Carpaților Meridionali, iar noaptea în toată zona montană. Ploile vor avea și caracter de aversă, noaptea vor fi mai intense, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă în general 10...15 l/mp, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, acestea vor depăși 25...35 l/mp. Ziua, vântul va avea intensificări temporare, iar noaptea va mai crește în intensitate și va sufla cu putere în toate masivele, viteze mai mari urmând a se înregistra în special pe creste, în special ale Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură unde vor fi rafale de peste 90...110 km/h.