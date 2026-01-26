Antena Meniu Search
Cod portocaliu de viituri. Județele vizate, avertizate să fie pregătite de evacuare

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabilă până marți după-amiaza, pentru anumite sectoare de râuri din șapte județe. Totodată, hidrologii au anunțat și un Cod galben de inundații, care vizează cursuri de apă din 24 de județe, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 12:41
Conform prognozei de specialitate, în intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 - 27 ianuarie, ora 14:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, cu efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râuri din judeţele: Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Totodată, în perioada 26 ianuarie, ora 12:00 - 28 ianuarie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod Galben de inundaţii pe cursuri de apă de pe raza judeţelor: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Arad, Alba, Cluj, Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Covasna, Suceava, Neamţ şi Harghita.

Hidrologii menţionează că populaţia din judeţele vizate trebuie să manifeste prudenţă sporită, să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri prin vaduri sau poduri afectate de viituri şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. În acelaşi timp, este recomandată protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundaţii şi pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară, dacă situaţia o va impune. 

