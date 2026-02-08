Declaraţie dură a lui Viktor Orban în timpul unui discurs electoral. Oficialul a numit Ucraina inamicul Ungariei şi a acuzat conducerea de la Kiev că a subminat interesele guvernului de la Budapesta, după ce a cerut Uniunii Europene să oprească importurile de energie ieftină din Rusia. Declaraţiile vin la scurt timp după ce blocul comunitar a interzis oficial importurile de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027. Ungaria va contesta decizia în instanţă.

Vorbind la un miting în orașul Szombathely pe 7 februarie, Orban a afirmat: "Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru."

Potrivit Kyiv Independent, premierul ungar a criticat, de asemenea, aspirațiile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, subliniind că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Kievul ca vecină, Ucraina nu ar trebui niciodată să primească statutul de membru al UE.

"Maghiarii nu ar trebui să dorească o cooperare militară sau economică împreună cu ucrainenii, deoarece aceștia ne târăsc în război", a adăugat Viktor Orban.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni mai vechi: Ungaria și Slovacia, ambele puternic dependente de gazul rusesc, au contestat decizia UE de a opri importurile în 2027, iar Budapesta s-a opus în trecut eforturilor blocului de a reduce dependența de energia rusească, blocând sancțiuni și refuzând ajutorul pentru Ucraina.

Orban a mai anunțat că va vizita Washingtonul pentru reuniunea inaugurală a "Consiliului Păcii" al președintelui american Donald Trump. Declarațiile sale vin cu două luni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate în aprilie, și reflectă poziția sa tradițional pro-Moscova și critică față de Bruxelles.

