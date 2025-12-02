Antena Meniu Search
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul  2 - 29 decembrie. Potrivit specialiştilor, temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 08:11
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Iarna în Bucureşti - Profimedia

În plus, mai spun meteorologii, precipitațiile se vor situa aproape în limite normale.

Vremea 2-7 decembrie 

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării,. În rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea 8 - 15 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. O abatere termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea 15 - 22 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Vremea 22 - 29 decembrie

Mediile valorilor termice în prag de Revelion se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

prognoza meteo temperaturi vremea
