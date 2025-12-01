Vremea de mâine 2 decembrie. Temperaturile scad din nou, cu minime de până la -2 grade

România intră în prima parte a lunii decembrie cu o vreme schimbătoare, dominată de nori, ceață și precipitații slabe în mai multe regiuni.

Noaptea aduce un cer predominant noros în nordul, centrul și estul țării, în timp ce în celelalte regiuni înnorările vor fi trecătoare. În primele ore ale intervalului sunt posibile ploi slabe în nordul Moldovei, iar în Carpații Orientali, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Local se va forma ceață, mai ales în vestul și sudul țării, reducând vizibilitatea în zonele joase. Temperaturile minime ale nopții vor fi cuprinse între -2 și 6 grade Celsius.

Vremea de mâine 2 decembrie în ţară

Estul țării va fi dominat de înnorări persistente, în timp ce în restul regiunilor norii vor fi trecători. În a doua parte a zilei, local în vest sunt posibile ploi slabe sau burniță, iar pe crestele montane se vor semnala precipitații mixte. În prima parte a zilei și din nou noaptea, zonele joase din vest și sud vor fi afectate de nebulozitate stratiformă și ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea. Vântul va sufla slab până la moderat, însă în sud-vestul țării vor apărea intensificări spre seară, cu rafale ce pot atinge 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între -2 și 7 grade.

Vremea de mâine 2 decembrie în Bucureşti şi Cluj

În București, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei, dar și pe parcursul nopții, se va instala nebulozitatea stratiformă, însoțită de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, fără rafale semnificative. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar minima se va situa între 2 și 3 grade.

La Cluj, vremea va fi mâine mai blândă decât în ziua precedentă, cu o temperatură maximă de aproximativ 8 grade. Ploile vor continua, însă în cantități mai reduse comparativ cu astăzi.

Vremea de mâine 2 decembrie la munte

La munte, vremea va fi influențată de un plafon de nori care va persista mai ales în zona estică, în timp ce în celelalte masive înnorările vor fi trecătoare. În a doua parte a zilei, pe arii restrânse sunt așteptate ploi slabe sau burniță în vestul țării, iar pe crestele montane precipitațiile vor fi mixte, cu lapoviță și ninsoare la altitudini mai ridicate.

