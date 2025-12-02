Vremea de mâine 3 decembrie. Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi. Maxime, între 6 şi 14 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de a se forma ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi 2...4 grade.

Cerul va fi mai mult noros, iar seara şi la începutul nopţii posibil va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimã va fi de 5...7 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 7 grade.