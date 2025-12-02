Vremea de mâine 3 decembrie. Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi. Maxime, între 6 şi 14 grade
Vremea se mai încălzeşte în cea mai mare parte, însă cerul va fi mai mult noros. Vor fi ploi slabe sau burniţă. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 14 grade, iar cele minime între -1 şi 10 grade.
La noapte, cerul va fi mai mult noros şi local în zonele joase de relief se va forma ceaţã. Trecãtor va ploua slab sau va fi burniţã, cu o probabilitate mai mare în sudul Banatului şi în vestul Olteniei, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului (viteze de 40...50 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între -1 şi 7 grade.
Vremea de mâine 3 decembrie în ţară
În regiunile extracarpatice înnorãrile vor fi în general persistente şi pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniţã. În restul teritoriului cerul va avea înnorãri temporare şi doar cu totul izolat va ploua slab. La altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului şi în zona montanã înaltã cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 14 grade, iar cele minime între -1 şi 10 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Mai ales dimineaţa şi noaptea local va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 3 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de a se forma ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi 2...4 grade.
Cerul va fi mai mult noros, iar seara şi la începutul nopţii posibil va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimã va fi de 5...7 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se mai încălzeşte, cerul va fi mai mult senin. Maxima zilei va fi de 7 grade.
Vremea de mâine 3 decembrie la munte
Cerul va avea înnorãri temporare şi pe arii restrânse va ploua, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona înaltã cu viteze în general de 40...50 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei.
