Iarna trece prin toate stările, de la o zi la alta şi de la o zonă la alta a ţării. Trei sferturi din harta României e acoperită de coduri de ninsori. Sunt zone în care nămeţii depăşesc un metru, dar şi multe localităţi fără curent electric. Alţi români se confruntă, în schimb, cu inundaţii serioase. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ne recomandă să ne ţinem telefoanele pornite, urmează şi alte avertizări meteo.

"Nu mai e foarte mult şi intră în casă. Dacă filmaţi acolo, o să observaţi că e la nivel cu elevaţia", a spus un localnic.

30-40 de centimetri. Atât este nivelul apei din mai multe curţi din Drobeta Turnu Severin, după ploaia şi topirea zăpezilor din ultimele zile.

"E din ce în ce mai rău. […] Canalizările sunt înfundate, refulează", a mai spus un localnic.

În timp ce în unele localităţi, oamenii se luptă cu apele, în altele, nămeţii provoacă accidente pe bandă rulantă.

Accidente pe bandă rulantă din cauza condiţiilor meteo

În Timiş, un bărbat a ajuns la spital după ce maşina în care se afla s-a răsturnat în şanţ. În drumul spre Rânca, un alt şofer a derapat în afara carosabilului şi a avut nevoie de ajutorul autorităţilor.

În Caraş-Severin, trei tineri au ajuns la spital după ce maşina în care se aflau a derapat şi a ajuns în şanţ. Iar o mamă şi cei doi copii ai săi au fost transportaţi şi ei la spital, după ce un şofer de 20 de ani a pierdut controlul maşinii şi a intrat în plin în autoturismul lor.

Zeci de mii de oameni, rămaşi fără electricitate

În zeci de localităţi din ţară, oamenii au scos lanternele şi lumânările din sertare după ce reţeaua electrică a cedat. În Hunedoara, 23 de localităţi au rămas fără curent. Şi în judeţul Alba, peste 10.000 de oameni nu au curent electric din cauza Codului Galben de ninsori abundente. Inclusiv Spitalul din Abrud, unde erau internaţi 35 de pacienţi, a intrat în alertă şi a solicitat de urgenţă un generator.

Şi în staţiunile montane au fost probleme. La Braşov, vântul puternic a închis telegondola Postăvarul Expres şi telescaunul Ruia. La Sinaia, drumul către Cota 1400 a fost închis temporar, după ce zăpada a depăşit 40 de centimetri.

Turiştii care au vrut să urce la Rânca au avut nevoie de lanţuri.

"Carosabilul este negru. Am putut să urcăm destul de bine. […] Drumarii îşi fac treaba bine. Sunt destule maşini pentru deszăpezire pe drum", a spus un turist.

"Meteorologii anunţă ninsori puternice în zona montană a judeţului Gorj, astfel, condiţiile meteo rămân dificile pentru şoferi", a explicat reporterul Observator Laura Ilioiu.

Zăpadă de un metru şi jumătate şi alerte de avalanşe

Vârful Omu conduce detaşat clasamentul nămeţilor. Stratul de zăpadă a depăşit un metru şi jumătate.

În Munţii Făgăraş s-a dat alertă de avalanşă. Gradul de risc a ajuns la 4 din 5.

Nici oraşele nu au fost ferite de nămeţi. În unele zone din ţară, stratul de zăpadă a depăşit 30 de centimetri. În timp ce în altele, vremea trece de la o stare la alta în fiecare zi.

"În oraşe, iarna nu arată ca în poze. A început cu o ninsoare, care s-a transformat în lapoviţă, iar acum e ploaie. Meteorologii spun că dacă temperaturile vor continua să scadă, poate apărea poleiul, care dă dureri de cap şoferilor şi testează echilibrul pietonilor", a explicat reporterul Observator Iulia Pop.

Mesajul lui Raed Arafat: Păstraţi sistemele de avertizare din telefoane active

Situaţiile din ţară au alertat comandamentul energetic de iarnă, care s-a reunit astăzi.

"Am ajuns la peste 90.000 de utilizatori fără curent. Cifra este în scădere. S-au luat măsuri: trimiterea generatoarelor de mare capacitate. Nu toate zonele cu probleme au putut fi conectate la generatoare. […] Problemele continuă. Astăzi suntem sub cod galben şi o zonă sub cod portocaliu. Mai multe mesaje RO-Alert au fost date. [...] Circulaţia să se facă cu mare atenţie. Rugămintea pentru toţi participanţii la trafic: respectarea regulilor: centură, viteză adaptată. Verificaţi condiţiile drumurilor înainte de plecare. Asiguraţi-vă maşinile, anvelope de iarnă… Există în continuare risc de avalanşă. Păstraţi sistemele de avertizare din telefoane active", a spus şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Ninsorile vor persista în Ardeal în următoarele zile, în timp ce în sud vremea va semăna mai mult cu o toamnă târzie.

