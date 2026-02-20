Vremea se schimbă din nou radical. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 23 februarie – 23 martie 2026. Potrivit specialiștilor, vremea se va încălzi, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Sunt așteptate precipitații.

"Săptămâna viitoare începe cu temperaturi în creștere în toată țara. Vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în vest și sud-vest. Precipitațiile vor fi deficitare în sud, local excedentare în nord, iar în rest apropiate de normal. În zonele joase vor predomina ploile, în timp ce la munte va fi lapoviță și ninsoare, în special la peste 1.800 m altitudine. Cu ușoare variații termice de la o zi la alta, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade. Tendința de încălzire se va menține și în următoarele săptămâni", spun specialiștii ANM.

Vremea 23 februarie – 2 martie

Prima săptămână vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, mai ales în vestul și sud-vestul României. Va ploua mai puțin decât de obicei în sud. Local excedentar în nord. În restul țării, precipitațiile se vor încadra în normalul perioadei.

Vremea 2 – 9 martie

Temperatura medie va depăși normalul în toate regiunile. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Vremea 9 – 16 martie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice se vor situa în jurul normalului. Precipitațiile vor fi și ele apropiate de mediile climatologice.

Vremea 16 – 23 martie

Ultima săptămână din intervalul prognozat aduce temperaturi ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.

