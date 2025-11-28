Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Doar câteva ore ne mai despart de mini-vacanţa de 1 Decembrie, însă planurile de sărbătoare sunt puse la încercare. Ciclonul Adel, furtuna botezată de meteorologii greci, a ajuns deja în România. Urmează un weekend prelungit cu ploi, vânt puternic şi atmosferă de toamnă târzie. 

de Ioana Scărlătescu

la 28.11.2025 , 18:02

"Este cod galben de ploi abundente în nordul Munteniei şi al Olteniei până mâine dimineaţă. În acele zone se vor acumula cantităţi de apă ce pot trece izolat de 40l/mp. Atenţie că şi vântul va crea probleme în tot sudul şi în sud-estul ţării, iar la altitudini mari, acesta va viscoli ninsoarea.

Cu toate că această atenţionare iese din vigoare mâine la ora 10.00, vremea va rămâne închisă întreg weekendul, cu ploi din loc în loc şi cu temperaturi modeste care nu vor trece de 10 grade Celsius în cea mai mare parte a ţării.",  a transmis Ioana Scărlătescu, jurnalist Observator

"Vestea bună este că luni, de Ziua României, vremea se va linişti. În Bucureşti vom vedea şi câteva raze de soare şi vor fi în jur de 11 grade Celsius în timpul paradei. De altfel, va fi o atmosferă plăcută în toate zonele ţării cu excepţia celor din nord şi nord-est unde ar putea să mai plouă slab. Apoi, prima săptămână a iernii va continua cu vreme destul de liniştită, cu ceaţă dimineaţă şi cu temperaturi normale pentru începutul lunii decembrie.", a adăugat jurnalistul Observator. 

Articolul continuă după reclamă
Ioana Scărlătescu
Ioana Scărlătescu Like

Jumătate din viața mea de până acum am petrecut-o în televiziune. La prima încheiere de contract am fost însoțită de mama, care a fost nevoită să semneze în locul meu.

Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Vremea » Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie