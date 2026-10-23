Vremea de mâine, 24 octombrie. Ceață, burniță și temperaturi în creștere

Vremea de mâine, 24 octombrie 2026, va aduce temperaturi în ușoară creștere în unele regiuni ale țării, dar și înnorări și condiții de ceață. În București, maximele vor ajunge până la 18 grade Celsius, în timp ce la munte probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Vremea la noapte

În noaptea de vineri spre sâmbătă, cerul va fi predominant noros în Moldova și în nordul Dobrogei, unde, pe alocuri, va ploua slab. Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 1 și 4 l/mp, iar izolat ar putea ajunge la 5-6 l/mp. În restul țării, cerul va fi variabil, însă în Transilvania, în zonele de câmpie ale Munteniei și local în Oltenia se vor forma treptat nori joși, iar izolat vor fi condiții de burniță.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor situa între 0 grade Celsius, în Maramureș, vestul Transilvaniei, sudul Banatului și nordul Olteniei, și 11 grade pe litoral. Ceața își va face apariția în regiunile sudice, dar și pe arii restrânse în restul teritoriului.

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Vremea de mâine, 24 octombrie, în țară

Temperaturile vor crește ușor în cea mai mare parte a țării. În majoritatea zonelor din Moldova și în nordul Dobrogei, cerul va fi predominant noros, iar pe suprafețe restrânse se vor semnala ploi slabe, cu acumulări de sub 2 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, însă în cursul dimineții, în centrul și sudul țării, norii joși vor persista pe alocuri, fiind posibile și episoade izolate de burniță.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge viteze de 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în nord-estul Moldovei și 21 de grade în Banat, în timp ce minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 12 grade pe litoral.

Ceața își va face apariția dimineața și, cu precădere, pe timpul nopții, fiind însoțită pe alocuri de burniță. Fenomenul va fi mai răspândit în vestul, sudul și centrul țării și se va manifesta izolat în restul regiunilor.

Vremea de mâine, 24 octombrie, în București și în Cluj

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții, când se va forma ceață și, trecător, vor fi condiții de burniță.

Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va crește față de ziua precedentă, ajungând la 17-18 grade Celsius. Minimele se vor situa între 6 și 8 grade. Presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere, însă se va menține câmpul anticiclonic.

În Cluj-Napoca, vremea va fi caracterizată de alternanțe între perioadele însorite și cele cu înnorări. Temperatura maximă va ajunge la 13 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 2 grade. Temperatura resimțită va fi de aproximativ 15 grade la soare și 13 grade la umbră.

Vântul va sufla slab dinspre est-sud-est, cu o viteză de aproximativ 7 km/h. Probabilitatea de precipitații va fi foarte redusă, de doar 1%, iar indicele UV va atinge valoarea 3, considerată moderată.

Vremea de mâine, 24 octombrie, la munte

La munte, cerul va prezenta înnorări temporare, însă probabilitatea apariției precipitațiilor va fi redusă. Dacă acestea se vor produce, vor fi izolate și slabe cantitativ.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor crește ușor, în special pe parcursul zilei.