Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungește

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada cu vreme foarte rece se va prelungi până spre mijlocul lunii februarie. De asemenea, în unele zone ar putea să ningă, transmite ANM.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 10:49
Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu vreme foarte rece se prelungește - Shutterstock

Meteorologii anunță că în săptămâna 12-19 ianuarie, valorile termice vor fi „mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării”.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. Potrivit ANM, în săptămâna 19-26 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. În săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie, temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Articolul continuă după reclamă

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 2-9 februarie, mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, au precizat reprezentanții ANM.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vreme romania meteo romania prognoza februarie
Înapoi la Homepage
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială?
Observator » Vremea » Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungește