Prognoza meteo 15 septembrie - 13 octombrie 2025. De când se răcește vremea

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 12 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 15 septembrie - 13 octombrie 2025. Potrivit specialiștilor, intrăm în atmosfera de toamnă, cu variații termice de la o zi la alta, dar și ploi.

"Pentru următorul interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, dar se vor situa peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.

La începutul săptămânii viitoare, cerul va avea înnorãri temporare și va ploua la munte, local în nordul şi centrul ţãrii şi pe spaţii mici în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 20 şi 27 de grade, iar cele minime între 4 şi 18 grade. Noaptea și dimineața, pe arii restrânse, se va forma ceaţã", spun specialiștii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Prognoza meteo 15 - 22 septembrie 2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 22 - 29 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Prognoza meteo 29 septembrie - 6 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea 6 - 13 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

