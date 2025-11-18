Antena Meniu Search
Prognoza meteo 18 noiembrie - 15 decembrie. Cum va fi vremea de 1 decembrie şi Moş Nicolae

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 17 noiembrie - 15 decembrie. Potrivit meteorologilor, iarna va începe cu temperaturi mai ridicate decât este normal în această perioadă a anului.

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 11:08
Potrivit ANM, vor fi precipitații numeroase în aproape toate regiunile țării. Iată prognoza meteo pentru 17 noiembrie - 15 decembrie.

Vremea 17 - 24 noiembrie  

Potrivit ANM, în săptămâna 17-24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est. Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Vremea 24 noiembrie - 1 decembrie

În săptămâna 24 noiembrie-1 decembrie, temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Vremea 1 - 8 decembrie

În săptămâna 1-8 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea 8 -15 decembrie

În săptămâna 8-15 decembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, a precizat ANM.

