Video Prognoza meteo de Paşte şi de Florii. Val de frig şi ploi de la sfârşitul lunii martie

Vremea schimbă foaia: în loc de primăvară, vin temperaturi de toamnă târzie, ba chiar iarnă prin unele locuri. Nici de Florii şi Paşte nu e mai bine. Frig şi ploi din belşug.

de Simona Căpşună

la 25.03.2026 , 20:43

După câteva zile de răsfăţ, soarele iese din peisaj. În Capitală, primăvara nu durează mult. De vineri seară, revenim la garderoba de iarnă: umbrelele și gecile groase devin din nou nelipsite. Temperaturile nu vor depăși 11 grade Celsius. 

Vânt, frig şi ploi şi în Vestul ţării.

"Trebuie să fim pregătiți să nu ne înşele vremea asta puțin caldă".

"Ne îmbrăcăm gros și reușim sau stăm mai mult în casă", spun oamenii.

"Țara noastră va fi traversată de cel mai serios episod de precipitații de la începutul acestei primăveri. Izolat se vor strânge cantități de apă mari, de peste 35 de litri de metru pătrat", spune Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Bucurie e la munte. Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de zăpadă.

Administratorii pârtiilor și meteorologii spun că sunt șanse ca în acest an să se schieze și de Florii cu atât mai mult cu cât spre sfârșitul lunii prognozele meteo vorbesc despre ninsori consistente pe crește.

Meteorologii spun că e posibil să plouă de Florii, iar în zonele montane să ningă. Tradiția spune că așa cum este vremea de Florii, așa va fi și de Paște. Iar prognoza nu contrazice superstiţia anul acesta. 

