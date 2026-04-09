Ninge la munte ca de Crăciun. Cu două zile înainte de Paşte, la altitudini mari, stratul de zăpadă a depăşit, pe alocuri, 170 de centimetri. Iar zăpada mieilor a adus şi un val de frig. În unele localităţi, a fost cea mai rece dimineaţă de 9 aprilie din istorie. Frigul mai rămâne puțin, dar meteorologii vin cu o veste bună: iepurașul aduce vreme frumoasă de Paște, chiar şi cu 20 de grade în termometre.

În Joia Mare, Suceava pare că aşteaptă Ajunul Crăciunului. "Zăpada mieilor" a adus de altfel cea mai rece dimineață din aprilie, în toată ţara. Până la -12 grade Celsius a coborât temperatura, pe Vârful Omu. La altitudini mai joase, de dimineaţă, nu s-au înregistrat mai mult de 0 grade.

"Joia mare, 9 aprilie. Și în Bucovina a revenit iarna e un strat generos de omăt. Probabil e ultimul episod de iarnă din primăvara asta", transmite un bărbat de la Pasul Palma.

În timp ce la Bâlcea Lac, stratul de zăpadă a atins un prag record: peste 170 de centimetri.

Și la Hunedoara, în mai multe regiuni, Paştele vine cu un decor de iarnă.

"Casele au îmbătrânit, totul e alb în jurul nostru. Aseară copacul ăsta era plin de flori. Acum e plin de zăpadă", povestește o femeie.

"Am fost luaţi aşa prin surprindere, mai ales în perioada asta, când începuse să dea iarba, colţul la iarbă şi totul am zis 'gata! dăm în primăvară'", povestește un bărbat din Buzău.

Un val de frig cuprinde de astăzi mare parte din ţară. Vremea rămâne schimbatoare şi rece până sâmbătă, cu ploi, lapovita, iar la munte ninsoare.

"Veştile sunt bune. Vremea se schimbă, practic, în bine chiar de duminică şi vom avea Paşte cu atmosferă foarte plăcută în toată ţara. Asta înseamnă că precipitaţiile vor bate în retragere, iar temperaturile vor creşte de la o zi la alta", explică Simona Căpşună, meteorolog Observator.

În a doua zi de Paşte, în vestul ţării se vor atinge chiar şi 20 de grade la umbră.

