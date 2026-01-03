Vreme nefirească! Astăzi am avut două anotimpuri în acelaşi timp. Diferenţe de temperatură de 18 grade Celsius de la nord la sud, plus ninsori şi soare la 300 de kilometri distanţă. Problemele au început încă de aseară, când viscolul a acoperit multe drumuri din Transilvania şi Oltenia. Mii de oameni au rămas fără apă şi electricitate din cauza furtunii de zăpadă, iar circulaţia pe şosele a fost un chin.

Ninsorile abundente au transformat aseară Valea Oltului într-un calvar pentru şoferi.

Probleme la fel de mari şi au fost peste munţi, pe şoseaua care duce la Rânca. Autorităţile au blocat drumul şi doar vehiculele 4X4 sau care aveau lanţuri antiderapante au avut voie să meargă mai departe.

Drumarii au izbutit abia azi-dimineaţă să cureţe şoseaua, iar sute de turişti s-au grăbit să plece, de teamă să nu rămână din nou blocaţi de viscol. Pe serpetine, coloanele de maşini se întindeau pe câţiva kilometri.

Articolul continuă după reclamă

Între două anotimpuri

"Avem lanţuri, avem nisip, avem de toate, cum să nu", spune un şofer.

Emoţii mari au avut şi turiştii care urcau spre Poiana Braşov. Pe drumul spre staţiune, un autobuz nu a mai putut să înainteze din cauza şoselei înzăpezite de viscol. În spatele lui s-a format o coloană de maşini, iar şoferii şi-au dat repede seama că distracţia s-a terminat înainte să înceapă.

"Doar cei cu 4x4 au o şansă". "Nu merită, am să întorc şi eu, ca majoritatea care a încercat să urce în Poiana Braşov să se bucure de zăpada această proaspătă", spun oamenii.

Localnicii din Harghita şi-au găsit maşinile îngropate sub zăpadă azi-dimineaţă. În timp ce copiii se bucurau pe sănii, şoferii dădeau la mătură.

"Foarte mult a nins. De azi noapte ninge încontinuu şi o să mai ningă. Trebuie să cureţi să poţi să ieşi cu maşina", spune o femeie.

Cum va fi vremea de Bobotează

În unele zone, stratul de zăpadă se apropie de jumătate de metru.

La Târgu Mureş, mai mulţi copaci s-au rupt sub greutatea zăpezii şi au distrus maşini parcate.

"A căzut o creangă de 7-8 metri. Era copacul plin de zăpadă şi sub acţiunea greutăţii normal că a căzut. S-a spart luneta şi s-a zgâriat", spune un şofer.

În Bistriţa-Năsăud a nins atât de mult, încât copiii au făcut un bulgăre uriaş de zăpadă, pe care l-au rostogolit până a ajuns mai înalt decât ei. Iar la noapte vin alte ninsori.

"Din această noapte, de la ora 22, intră în vigoare un cod galben pentru ninsori abundente în partea de sud-vest a ţării, mă refer la Banat, nordul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei şi în special Munţii Banatului şi Carpaţii Meridionali", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog.

Ninsorile vin după o zi atipică. În nordul ţării am avut temperaturi de zero grade Celsius, iar în sud, 18. Localnicii din sud vor avea parte doar de ploi săptămâna viitoare şi va fi ferit de Gerul Bobotezei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰