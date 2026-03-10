Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
Vremea se menține în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în mare parte din țară. Cerul va fi predominant senin, iar temperaturile maxime pot ajunge până la 19 grade, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci, cu minime ce pot coborî până la -9 grade în unele zone din estul Transilvaniei și în depresiunile Carpaților Orientali.
La noapte, cerul va fi în general senin în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face unele zone din sud și sud-est, unde sunt posibile nebulozitate joasă sau apariția ceții pe arii restrânse. Vântul va sufla slab până la moderat, însă va avea ușoare intensificări în sudul Banatului, nordul Moldovei și în zona Carpaților Meridionali, unde rafalele pot atinge viteze de aproximativ 40-50 km/h. Temperaturile minime vor varia semnificativ de la o regiune la alta, coborând până la -9 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest valorile vor ajunge la 7-8 grade.
Vremea de mâine 11 martie în ţară
Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării. În primele ore ale dimineții, pe arii restrânse din sud și sud-est pot apărea nori joși sau ceață, iar astfel de fenomene se vor semnala din nou, pe timpul nopții, în jumătatea de sud-est a teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, mai ales în Moldova și izolat în Dobrogea și sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 10 și 19 grade, în timp ce minimele nocturne vor varia de la -9 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la aproximativ 7 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 11 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va fi frumoasă și relativ caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi mai mult senin, însă în a doua parte a nopții pot apărea nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade, iar minima va fi de 0–2 grade.
În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor atinge 13 grade, iar probabilitatea de precipitații rămâne foarte redusă. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Vremea de mâine 11 martie la munte
La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu cer predominant senin. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Temperaturile vor rămâne scăzute pe timpul nopții, iar în depresiunile Carpaților Orientali minimele pot coborî până la -9 grade.
