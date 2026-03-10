Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase

Hartă meteo Bucureşti

În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor atinge 13 grade, iar probabilitatea de precipitații rămâne foarte redusă. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea de mâine 11 martie la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu cer predominant senin. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Temperaturile vor rămâne scăzute pe timpul nopții, iar în depresiunile Carpaților Orientali minimele pot coborî până la -9 grade.