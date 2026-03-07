Vremea de mâine 8 martie. Zi călduroasă de primăvară, cu maxime între 7 şi 17 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 8 martie în ţară

Valorile termice se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă și, în general, vor fi peste mediile multianuale. În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceață pe alocuri în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. În restul țării, cerul va fi în mare parte senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, mai ales noaptea, în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge în general 50...55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile montane și 7 grade în sudul Banatului.

Vremea de mâine 8 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, valorile de temperatură vor fi peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări temporare, cu nebulozitate joasă sau ceață mai ales spre sfârșitul intervalului, dar posibil și în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12...13 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 și 1 grad.