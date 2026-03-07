Vremea de mâine 8 martie. Zi călduroasă de primăvară, cu maxime între 7 şi 17 grade
Vremea de mâine va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi care vor ajunge până la 17 grade în unele regiuni ale țării. Cerul va fi în mare parte senin, însă în sud și sud-est pot apărea ceață sau nori joși, mai ales dimineața și noaptea.
La noapte, în regiunile sudice și sud-estice, cerul va fi variabil, iar spre sfârșitul intervalului se vor semnala, pe arii restrânse, nebulozitate stratiformă sau ceață. În restul teritoriului, cerul va fi predominant senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 8 martie în ţară
Valorile termice se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă și, în general, vor fi peste mediile multianuale. În sud și sud-est, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă sau ceață pe alocuri în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. În restul țării, cerul va fi în mare parte senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, mai ales noaptea, în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge în general 50...55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile montane și 7 grade în sudul Banatului.
Vremea de mâine 8 martie în Bucureşti şi în Cluj
În București, valorile de temperatură vor fi peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări temporare, cu nebulozitate joasă sau ceață mai ales spre sfârșitul intervalului, dar posibil și în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12...13 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 și 1 grad.
În Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros, iar temperaturile maxime vor atinge 16 grade pe timpul zilei. Spre seară, valorile termice vor scădea până la aproximativ 1 grad. Vântul va sufla slab și nu sunt așteptate precipitații semnificative.
Vremea de mâine 8 martie la munte
La munte, valorile termice vor fi apropiate de cele din ziua anterioară și, în general, peste mediile multianuale. Cerul se va menține în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime pot coborî până la -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce maximele se vor situa, în general, în jurul valorii de 7 grade.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰