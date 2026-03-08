Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii martie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge până la 18 grade. Vântul va avea unele intensificări în sud-vestul țării și pe crestele Carpaților Meridionali, iar în est și sud pot apărea pe alocuri ceață sau nebulozitate joasă, mai ales dimineața și seara.

Vremea de mâine 9 martie. Temperaturile urcă până la 18 grade în mai multe regiuni din țară

În cursul nopții, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 50…65 km/h și izolat chiar la 70 km/h. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în zona Carpaților Meridionali, unde la altitudini mari rafalele vor atinge 60…80 km/h. Temperaturile minime vor varia între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în sudul Banatului. În regiunile sudice și sud-estice, pe arii restrânse, sunt posibile condiții de nebulozitate stratiformă sau ceață.

Vremea de mâine 9 martie în ţară

Temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale caracteristice acestei perioade. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60…80 km/h. Intensificări sunt așteptate și în sud-vest, în special în sudul Banatului, unde vitezele vor fi de 50…65 km/h și izolat pot atinge 70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în regiunile vestice. În estul și sudul țării, în primele ore ale dimineții și din nou spre sfârșitul intervalului, local pot apărea condiții de nebulozitate joasă sau ceață.

Vremea de mâine 9 martie în Bucureşti şi Cluj

În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 12 grade, în timp ce minima nopții se va situa între -1 și 1 grad.

La Cluj, vremea de mâine va fi similară cu cea de astăzi. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 12 grade, iar meteorologii nu anunță precipitații pentru ziua de duminică.

Vremea de mâine 9 martie la munte

La munte, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe crestele Carpaților Meridionali sunt așteptate intensificări, cu rafale care pot ajunge la 60…80 km/h.

