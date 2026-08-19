Iubitul lui Hayden Panettiere și fratele lui au sunat la Poliţie din apartamentul în care actriţa a murit 

Noi detalii ies la iveală după moartea fulgerătoare a lui Hayden Panettiere, la doar 36 de ani. Actrița se afla împreună cu Brian Hickerson, iubitul ei, şi fratele lui în momentul în care a intrat în stop cardiac, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine citate de NBC News . Cei doi bărbaţi ar fi sunat la 911 pentru a anunţa că actriţa nu mai dă semne de viaţă, scrie CNN .

Panettiere a fost găsită inconștientă duminică, 16 august, într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud. În jurul orei 13:50, Zach Hickerson ar fi sunat la 911, potrivit unui poliţist care a intervenit la faţa locului. Echipajele de urgență au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Hayden Panettiere a fost declarată moartă la ora 14:32.

Potrivit unui raport al poliției obținut de NBC News, Brian Hickerson și fratele său, Zach, se aflau în complexul de apartamente în momentul intervenției. Polițistul care a ajuns la fața locului a povestit că Zach Hickerson era foarte afectat în timp ce medicii încercau să o salveze pe actriță.

Brian Hickerson, în schimb, nu și-ar fi manifestat vizibil emoțiile până când echipajul medical a declarat decesul lui Panettiere. Acesta le-a arătat polițiștilor și o pungă cu medicamente pe care actrița le lua. În paralel, autoritățile încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat. Biroul medicului legist din comitatul Greenville a confirmat că autopsia a fost finalizată luni și a precizat că nu au fost descoperite semne de traumă sau alte violenţe care să fi contribuit la deces.

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O înregistrare audio a apelurilor serviciilor de urgență, obținută de People, surprinde discuții despre o posibilă supradoză și un stop cardiac. Până în acest moment, însă, cauza oficială a morții nu a fost stabilită. Poliția a transmis anterior că ancheta preliminară nu a indicat semne ale unei crime.

Hayden Panettiere și Brian Hickerson, o relație tumultuoasă

Relaţia dintre Panettiere și Hickerson a început în 2018, apoi au urmat numeroase despărţiri şi împăcări. Cei doi au fost văzuți împreună chiar în martie 2026, pe aeroportul din Los Angeles. Cu ani înainte, însă, relația lor ajunsese în centrul atenţiei din cauza unui scandal de violență domestică.

Hickerson a fost arestat în 2019 și 2020 în dosare care au vizat acuzații de violență împotriva partenerei sale. Panettiere a vorbit public despre abuz în 2020, după arestarea lui Hickerson, spunând că speră ca experiența ei să le determine pe alte persoane aflate în relații abuzive să ceară ajutor.

Doi ani mai târziu, însă, actrița a dezvăluit pentru People că ea și Hickerson au reluat legătura, de această dată ca prieteni. Panettiere spunea atunci că este deschisă să îi ierte pe cei care sunt dispuși să se schimbe și că Hickerson urmase un tratament și își ispășise pedeapsa.