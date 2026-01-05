Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni (5 - 18 ianuarie), cu temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitațiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu pe aproape tot parcursul intervalului analizat, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

- Temperaturi care alternează şi precipitaţii constante. Cum va fi vremea în următoarele 2 săptămâni - Shutterstock

În Banat, pe tot parcursul intervalului vor fi alternanțe termice, dar mai ales în prima săptămână. Până în data de 11 ianuarie, media valorilor diurne va oscila între -5 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și zero grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, cu cele mai mici valori). Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere, iar media maximelor va ajunge la 8 grade, în timp ce minimele se vor încadra între zero grade și un grad. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Vremea în Crişana

În Crișana, alternanțele termice vor fi semnificative mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între -6 și 2 grade, iar a celor nocturne între -10 și zero grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ, astfel că media maximelor va ajunge la 7 grade, iar cea a minimelor la zero grade. Precipitații se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Vremea în Transilvania

În Transilvania, până la sfârșitul acestei săptămâni, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 și 3 grade, cea mai rece zi pe 9 ianuarie, iar a celor nocturne între -10 și zero grade, cu cele mai mici valori în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

În cea de-a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor avea tendință de creștere, cu media maximelor de 4 - 5 grade, respectiv a minimelor de -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Vremea în Maramureş

În Maramureș, în prima săptămână din interval, vor fi alternanțe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -6 grade și un grad (9 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -10 și zero grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie, respectiv 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori).

Ulterior, valorile termice vor avea tendința de creștere. Media maximelor va ajunge la 3 - 4 grade, iar minimele vor oscila între -2 grade și -1 grad. Se vor semnala precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

Vremea în Moldova

În Moldova, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vor fi alternanțe termice semnificative, cu o medie regională a valorilor diurne ce va oscila între -4 și 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi) și a celor nocturne între -9 grade și -1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori).

Săptămâna viitoare valorile termice vor avea tendința de creștere, iar media maximelor va ajunge la 5 grade, în timp ce minima va atinge -2 grade. Pe aproape tot parcursul intervalului vor fi precipitații, cu probabilitate mai mare de apariție în prima săptămână.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, în cursul acestei săptămâni, media valorilor diurne va oscila între un grad și 15 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 7 grade.

În cea de-a doua săptămână, vremea se va încălzi, media maximelor va ajunge la 10 grade, iar minimele la 2 - 3 grade. Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, până în data de 12 ianuarie, vor fi alternanțe termice semnificative. Media valorilor diurne va avea variații între un grad și 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar a celor nocturne între -6 și 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua).

Ulterior, media maximelor va ajunge la 9 grade, iar a minimelor la -1 grad, spre zero grade. Se vor semnala precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în cursul acestei săptămâni și la începutul săptămânii următoare.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, valorile diurne vor avea medii între zero și 5 grade (8 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar cele nocturne între -8 grade și un grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind cele mai mici valori).

În cea de-a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 7 grade, iar minimele la -2 grade. Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

Vremea la munte

La munte, până în data de 12 ianuarie, media regională a valorilor diurne va oscila între -8 grade și un grad, cu ziua de 8 ianuarie cea mai rece zi din intervalul analizat. Temperaturile nocturne vor fi cuprinse între -14 grade și -1 grad, iar noaptea de 8 spre 9 ianuarie va înregistra cele mai mici valori.

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere; media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -3 grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

