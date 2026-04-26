Temperaturi de vară, dar şi alerte de vânt puternic. Unde se înregistrează astăzi 26°C

ANM a emis, duminică, alerte de Cod galben şi portocaliu de vânt, rafalele putând ajunge până la 90 de km/oră, iar la munte, la peste 1600 de metri, la 120 de km/oră. Pe parcursul zilei, în sudul ţării, temperaturile pot ajunge până la 26 de grade Celsius. În Capitală, temperatura maximă va fi de 24-25 de grade, iar cea minimă de 5-6 grade.

Pentru perioada 26 aprilie, ora 09:00 – 26 aprilie, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de vânt pentru cea mai mare aprte a ţării.

”Pe parcursul zilei de duminică (26 aprilie), vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar după orele amiezii şi în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h”, precizează meteorologii.

O atenţionare cod portocaliu vizează intervalul 26 aprilie, ora 12:00 – 26 aprilie, ora 18:00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, precum şi în zona joasă de relief a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea fiind prognozate intensificări temporare puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

În aceeaşi zi, în perioada, 18:00 – 20:00, se vor afla sub cord portocaliu de vânt puternic judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi. ”În intervalul menţionat, local în judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h”, anunţă meteorologii.

Cod portocaliu de vânt va fi duminică, între 12.00 şi 21.00, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi Munţii Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m,unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h.

Temperaturi de 26°C în sudul ţării

În intervalul 26 aprilie - 27 apriie, ANM anunţă că va fi vânt în toată ţara, dar cu precădere în Moldova, estul Munteniei și nordul Dobrogei unde rafalele vor fi în general de 70...80 km/h și pe alocuri de până la 90 km/h, dar și la altitudini mari în Carpații Orientali, Meridionali și în Munții Apuseni, unde vor fi viteze de 100...120 km/h. Ziua, cerul va fi variabil cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, trecătoare, în nordul și estul țării.

La altitudini mari, în nordul Carpaților Orientali, trecător vor fi precipitații mixte. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va mai avea intensificări în Carpații Meridionali, cu precădere la altitudini mari, și local în estul și sudul teritoriului, dar la viteze în general de 40...45 km/h, în timp ce în restul zonelor va slăbi în intensitate și va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 26 de grade, cu cele mai mari valori în regiunile din sudul teritoriului, iar cele minime se vor încadra între -7 și 8 grade. Izolat, în centrul și în nordul țării se va forma brumă.

Prognoză specială pentru Bucureşti

Vremea va fi vântoasă din orele amiezii când vor fi viteze la rafală de 50...55 km/h. Cerul va fi mai mult senin, iar valorile diurne vor fi uşor mai mari decât cele normale datei. Noaptea, vântul va slăbi în intensitate urmând a sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 5...6 grade, uşor mai scăzută în zona preorăşenească.

În intervalul 26 aprilie, ora 09 - 26 aprilie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

