Cod galben de ninsori, viscol şi ger în trei sferturi in ţară în următoarele două zile. Peste nouă mii de familii din Alba şi Hunedoara sunt în continuare fără curent după ce zăpada a rupt mai multe fire electrice. La munte nu se mai poate urca fără lanţuri antiderapante, iar în sud, dimineaţa şi seara este risc mare de polei pe şosele.

Sunt imagini filmate pe drumul spre staţiunea Rânca. Mai mulţi turişti şi-au pus viaţa în pericol şi s-au urcat pe maşină pentru a-l ajuta pe şofer să înainteze fără să derapeze pe şoseaua acoperită cu zăpadă. Pentru că mulţi nu au avut maşinile echipate de iarnă, deşi zona se află sub codul de ninsoare abundentă, s-a format o coadă kilometrică.

Vremea a făcut prăpăd în ţară

În această dimineaţă a fost instituit un filtru de poliţie la urcare în staţiunea Râncă, astfel şoferii au fost nevoiţi să monteze lanţuri antiderapante.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt foarte mulţi cu maşini tracţiune spate care doar dacă au cauciucuri de iarnă pot circula, dar rămân...Da, mai sunt, mai sunt". "S-a aglomerat la urcare că mulţi nu folosesc lanţuri şi tot ce trebuie să urce. Sunt alţii care chiar urcă şi nu ştiu ce să facă", spun şoferii.

Şoferii au oprit în benzinării pentru a cumpăra lanţuri. Unii nu au nimerit dimensiunea potrivită, alţii au avut nevoie de ajutor ca să le instaleze.

"E pentru prima dată când folosesc lanţuri. Ne uităm pe tutoriale, vedem cum... ne descurcăm într-un final, cum o să le punem nu ştim", spun oamenii.

Drumarii nu au avut vacanţă, au muncit zi si noapte ca să cureţe drumurile.

"Noi facem tot ce putem să eliberăm cât mai multe locuri de parcare, dar din păcate numărul mare de maşini ne depăşeşte capacitatea de parcare şi capacitatea noastră de a crea locuri de parcare", a declarat Cristi Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

Cu greu s-a urcat şi spre pârtiile din Harghita. Şoferii au găsit alternative la clasicele lanţuri antiderapante.

"De două zile ninge continuu. Punem nişte preşuri pe cauciucuri ca să putem urca. Şi mai uşor de montat. Lanţurile se pot rupe, ăsta nu se rupe", spune un om.

Un nou cod de ninsori

Meteorologii au emis un cod nou de ninsori, vânt şi ger pentru trei sferturi din ţară până pe 8 ianuarie. La munte se va depune un strat nou de zăpadă care poate ajunge chiar şi la jumătate de metru. În zonele mai joase se anunţă lapoviţă, ploaie şi polei.

În Hunedoara şi Alba sunt în continuare peste 9 mii de familii care stau în întuneric după ce ninsorile abundente au rupt firele electrice.

"E rupt un fir! De trei zile sun, deci de cinci zile nu am curent, asta e a şasea. Mama e bolnavă, nu vin nici măcar să oprească, să se uite", spune un bărbat.

Localnicii au dat o mână de ajutor echipajelor de intervenţie.

"De trei zile nu e curent. Acum a fost, aseară a fost, iar acum începând cu dimineaţă a început să se înmoaie zăpada, copacii greoi, se rupe şi se face scurt pe linie", spune un localnic.

În Alba Iulia, mai mulţi şoferi s-au trezit cu autoturismele distruse de ţurţuri şi zăpadă.

"Încă ninge, stratul de zăpadă probabil că va mai creşte, acum e undeva aproape de un metru. Riscul de avalanşă este foarte mare, pe o scară de până la 5 este de 4, 4 şi ceva", a declarat Cristian Lungu, meteorolog CMR Transilvania Sud.

Au fost turişti care au urcat cu telecabina la Bâlea Lac pentru un săniuş şi o bulgăreală.

După ninsorile abundente este risc de inundaţii în şase judeţe din Oltenia şi Muntenia. Apele s-au revărsat deja într un cartier din Târgu Jiu. Spre sfârşitul acestei săptămâni va ninge şi în Capitală, iar temperaturile maxime nu vor depăşi 2 grade Celsius.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰