Vremea extremă a făcut ravagii şi ieri în mai multe judeţe din ţară. Din cauza viscolului, patru turişti au rămas blocaţi ore bune pe munte. În multe oraşe, vântul a prins puteri de nedescris, iar avioanele au aterizat cu mari emoţii. Avertizările de vreme rea continuă şi astăzi până la ora 20 atât pentru zonele montane, cât şi pentru alte patru judeţe.

După opt ore, turiştii moldoveni blocați de duminică seara în Refugiul Călțun din Munţii Făgăraş au fost recuperaţi ieri de salvamontiştii argeşeni. Asta, abia după ce codul roşu de vreme extremă a expirat. Chiar şi aşa, viscolul a continuat şi a îngreunat misiunea salvatorilor.

"Din păcate vremea nu prea ne ajută. Este ceaţă, vizibilitate redusă. Aici, la 1500 avem un vânt de 40-50 km/h", a declarat Cristian Toma, şef Salvamont Argeş.

Vremea rea, valabilă până la 20

Articolul continuă după reclamă

Din fericire, cei patru turişti erau în stare bună când au fost găsiţi şi ajutaţi să coboare. Din cauza vântului puternic, avioanele au aterizat cu greu la Cluj-Napoca. Rafalele de 100 de kilometri pe oră au îngreunat manevrele piloţilor şi le-au dat mari emoţii pasagerilor. Cu toate acestea, nicio cursă nu a fost deviată.

Iar în Câmpina, oamenii care au avut curaj să iasă pe stradă s-au speriat pur şi simplu de puterea vântului. Şi reţeaua de tensiune a fost afectată, iar o parte dintre localnici au rămas, în plină iarnă, fără electricitate şi fără apă potabilă.

"Ia priviţi ce vijelie în Câmpina. A dat şi bradul jos. Ceva de nedescris. Un vânt demenţial", spune un localnic.

Vânt distrugător a fost şi în comuna Tomeşti din judeţul Iaşi. Acolo a fost cod portocaliu, iar o bucată mare din acoperişul unui bloc a fost smulsă de rafalele care s-au apropiat de 100 de kilometri pe oră.

O nouă atenţionare cod galben intră în vigoare azi la ora 8 pentru vestul și sudul Olteniei, dar şi sud-vestul Munteniei unde vor fi intensificări ale vântului de până la 70 km/h. Codul galben continuă şi în Carpații Meridionali și de Curbură, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 120 km/h.

Ninsorile vor reveni de Revelion în Ardeal, Moldova şi la munte. În schimb, în sudul ţării, inclusiv la Bucureşti, zăpada va lipsi. Vremea va fi însorită, dar rece.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰