Weekendul prelungit de 1 Mai a venit cu vreme rece, spre disperarea celor care aveau micii pregătiți pentru grătar. Meteorologii au emis o avertizare de ploi pentru mai multe regiuni din țară și chiar ninsori pentru zonele montane, așa că turiștii nu au avut încotro și s-au văzut nevoiți să-și refacă planurile pentru minivacanță.

Minivacanța petrecută în aer liber, sub razele plăcute ale soarelui, a rămas doar un vis frumos. România a avut cea mai rece zi de 1 Mai din istoria recentă, cu ploi și ninsori în mai multe zone ale țării.

"Ceea ce avem acum este deosebit prin amplitudinea acestei fluctuații. Cu temperaturi de la o zi la alta care coboară și cu 12 grade Celsius, pune probleme o astfel de trecere bruscă și contrastul acesta duce și la furtuni și putem avea furtuni cu descărcări electrice care se pot termina cu episoade de grindină", a explicat climatologul Roxana Bojariu.

Temperaturile au fost cu totul neobișnuite, mai ales că în vestul Europei și chiar în zona arctică temperaturile au fost mult mai mari.

"Astfel de contraste, în timp, în același loc ai contraste de 12 grade de la o zi la alta, dar și în spațiu, Europa de Vest - Europa de Est, zona arctică, zona latitudinilor medii sau Mediterana, ai circulații care îți aduc un transfer de căldură, dar pentru că în sistemul climatic ai o cantitate sporită de căldură, evident că zonele calde devin și mai calde și atunci ai pătrunderi reci și contrastul este foarte mare", a mai spus Roxana Bojariu.

Vremea rea a continuat și ieri, astfel că meteorologii au emis o avertizare de ploi și ninsori pentru sudul, estul și centrul țării, unde temperaturile au fost și cu 12 grade mai scăzute față de mediile multianuale.

Pe cei mai mulți dintre ei, însă, frigul și ninsorile i-au făcut să se orienteze către activitățile de interior.

"Vremea n-a ținut cu noi. Suntem cazați în Predeal, am făcut Sinaia, Bușteniul, Azuga și am zis că mâine plecăm spre casă. Am zis să ne recreăm puțin"

"Jocuri, biliard, bowling. Nu prea văd ce poți face altceva în afară de jocul acesta", spun turiștii.

"E miezul zilei și vremea în Poiana Brașov nu e deloc frumoasă. Deși suntem în plin sezon de vacanțe, de fapt e atât de urât afară încât îți vine să te urci pe pereți la modul propriu. Culmea e că ăsta poate fi un lucru foarte antrenant și plăcut într-o astfel de sală de escaladă, cu trasee de escaladă și cu trasee de bouldering. Suntem la centrul de agrement din Brașov și e unul din locurile care pot fi cu adevărat plăcute, mai ales într-o astfel de zi în Poiana Brașov", a explicat reporterul Observator Claudiu Loghin.

Prețurile nu sunt cu mult mai mari față de anul trecut.

Există variante și pentru cei care nu vor să părăsească hotelul și să se bucure de intimitate.

"Oaspeții noștri se pot relaxa în cadrul piscinei semiolimpice, avem saună umedă, uscată, jacuzzi, duș emoțional, iar pentru doritori avem un centru spa cu peste 100 de masaje și terapii, unde se pot bucura pe parcursul întregii zile. Pentru activități de familie avem 7 camere tematice escape room", a spus reprezentanta unui hotel, Bianca Socol.

Astăzi, în ultima zi de weekend, va fi lipsită de ploi la munte, însă temperaturile vor rămâne scăzute pentru această perioadă. În Brașov și Poiana Brașov, termometrele nu vor arăta mai mult de 12 grade Celsius.

