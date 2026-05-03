Dacă nu mai ştiţi ce activităţi educative să faceţi cu cei mici, venim noi o idee! În oraş cu cel mai mic număr de locuitori din ţară, îi puteţi duce la o vânătoare de comori. Mai exact, vor căuta minerale, cristale şi pietre semipreţioase în nisip, iar mai apoi vor învăţa despre ele. De asemenea, vor deveni mineri pentru scurt timp. Cu ajutorul unui târnăcop trebuie să găsească şi o piatră numită „aurul nebunului".

Într-un parc de aventură din Băile Tuşnad, copiii pot deveni exploratori pentru o zi. Prima activitate: descoperirea pietrelor semipreţioase. Apoi, urmează pasul doi: identificarea mineralelor găsite, astfel încât cei mici să plece acasă cu lecţia învăţată.

”Am găsit malachită, quartz alb, am mai găsuit ametist”

”Am găsit destul de multe. Preferata mea este asta verde. Am găsit obsidian cu fulgi de nea, quartz”.

”Pilita mi se pare foarte frumoasă şi mi se pare foarte educativ”, spun elevii.

Iar regula este simplă: tot ce găseşti rămâne al tău. Şi asta nu e tot. Următoarea destinaţie este mina de aur în care, cu ajutorul unui târnăcop, micii aventurieri sapă pentru a găsi „aurul nebunului".

”Suntem din Sibiu. Suntem 21 de elevi și două cadre didactice. Ne bucurăm că am găsit aceasta activitate. O activitate foarte interesantă”, spune Andrei Ștefănescu, profesorul însoțitor.

Iar la vânătoarea de comori, micuţii găsesc la fiecare pas, ascunse în nisip diverse obiecte.

”Încep de la 25 de lei pentru însoţitor sau 59 pentru copii. Pentru grupuri avem un preț special care include și transportul cu trenulețul sau cu mașina de armată. Activitatea durează trei ore, primești și câte un pachet, un mix de nisip cu pietre semiprețioase, deci fiecare pleacă acasă cu ceva și învață foarte mult despre minerale și despre cristale”, spune Gassner Wolfgang, organizator.

Activitatea este unică în România şi poate fi potrivită chiar şi pentru adulţi.

