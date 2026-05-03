Iranul se declară gata de război sau diplomaţie: "Mingea este în terenul SUA"

Iranul s-a declarat "gata" sâmbătă de reluarea războiului sau să privilegieze diplomația pentru a pune capăt conflictului cu Statele Unite. Adjunctul ministrului de externe, Kazem Gharibabadi, a estimat că "mingea este în terenul SUA", relatează AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 08:17
Iranul se declară gata de război sau diplomaţie: "Mingea este în terenul SUA" Preşedintele american Donald Trump / adjunctul ministrului de externe iranian, Kazem Gharibabadi - ProfiMedia

"Iranul şi-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus şi acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomaţiei sau continuarea unei abordări conflictuale", a declarat adjunctul ministrului de externe, Kazem Gharibabadi.

"Iranul, în scopul garantării intereselor sale naţionale şi de securitate, este gata pentru cele două opţiuni", a adăugat el, adresându-se ambasadorilor şi şefilor de misiuni diplomatice din capitala iraniană.

Un oficial militar iranian a declarat sâmbătă că reluarea războiului cu Statele Unite este "probabilă" după ce preşedintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului de a relua negocierile de pace, potrivit AFP.

Articolul continuă după reclamă

"O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord", a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forţelor Armate Khatam Al-Anbiya.

"Forţele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acţiune imprudentă din partea americanilor", a adăugat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran sua iran
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Ştiri externe » Iranul se declară gata de război sau diplomaţie: "Mingea este în terenul SUA"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.