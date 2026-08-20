Cel mai puternic Super El Nino din istorie ar putea fi în curs de formare. Zonele vizate și perioada critică

Super El Nino capătă tot mai multă forță în Pacificul tropical și ar putea deveni unul dintre cele mai intense episoade înregistrate vreodată, avertizează oamenii de știință. Cele mai recente măsurători indică o creștere constantă a temperaturilor de la suprafața oceanului, semn că fenomenul continuă să se amplifice.

Unde va lovi cel mai puternic Super El Nino. Fenomenul s-ar putea prelungi până în primăvara lui 2027 - Profimedia

Modelele arată o "creștere clară și susținută", cele mai recente date indicând că temperatura suprafeței mării în această regiune este acum cu 2,7°C peste medie. Iar majoritatea indicatorilor sugerează apariția unui "eveniment foarte puternic", care ar putea avea consecințe de amploare la nivel global, potrivit Daily Mail.

"Evenimentul El Nino din 2026 continuă să se intensifice în zona central-estică a Pacificului ecuatorial", se arată într-o postare publicată de echipa Centrului pentru Cercetarea Sistemelor Climatice din cadrul Universității Columbia.

"Rezervorul" de căldură care poate alimenta fenomenul în lunile următoare

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"Indicele tradițional Nino 3.4 arată o creștere clară și susținută, cea mai recentă medie sezonieră ajungând la +1,51°C în perioada mai-iulie 2026, iar valoarea lunară pentru iulie crescând la +2,03°C. Cel mai recent indice săptămânal Nino 3.4, centrat pe data de 12 august 2026, a ajuns la +2,7°C. Împreună, aceste observații indică faptul că El Niño continuă să se intensifice și evoluează spre un eveniment foarte puternic." Experții afirmă că alte dovezi ale intensificării El Niño provin din straturile aflate sub suprafața oceanului. Ei au explicat că în Pacificul ecuatorial s-a format un "rezervor pronunțat" de "căldură excepțională".

La adâncimi de până la aproximativ 150 de metri, temperaturile depășesc valorile medii cu peste 8°C în anumite zone.

"Această creștere substanțială a cantității de căldură din straturile subterane ale oceanului oferă o sursă importantă de energie pentru continuarea încălzirii suprafeței și pentru intensificarea suplimentară a El Nino", au explicat cercetătorii.

"Dacă această evoluție continuă, El Nino din 2026 ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente din istoria înregistrărilor ENSO."

Aceștia au adăugat:

"Evaluarea intensității de la jumătatea lunii august 2026 oferă un indiciu remarcabil privind forța excepțională a actualului eveniment El Nino."

Analize recente estimează că fenomenul El Niño va continua să se intensifice pe parcursul anului 2026 și ar putea chiar să persiste până la începutul lui 2027.

Modelele arată că probabilitatea ca El Nino să persiste până în luna martie este de 100%, în timp ce există o probabilitate de 94% ca acest tipar climatic să se mențină până în luna mai. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, fenomenul poate aduce temperaturi peste valorile normale în "aproape toate regiunile globului" în această vară.

Ce efecte ar putea avea Super El Nino asupra vremii din Europa

Cele mai puternice semnale de încălzire sunt prognozate în sudul și vestul Americii de Nord, America Centrală, Caraibe, Europa, Africa de Nord și în mare parte din Asia.

În emisfera sudică sunt, de asemenea, așteptate temperaturi peste normal în numeroase regiuni. Nordul Americii de Sud va înregistra probabil cea mai accentuată încălzire, în timp ce în sudul Africii sunt prognozate temperaturi peste normal pe suprafețe extinse. În Australia, temperaturile mai ridicate sunt așteptate în principal de-a lungul coastelor vestice, sudice și estice.

Regiunile tropicale din întreaga lume vor fi, de asemenea, probabil mai calde decât în mod normal, în special Africa ecuatorială și anumite zone din Asia de Sud-Est și din regiunea insulară a Asiei de Sud-Est. Totuși, privind spre lunile următoare, Met Office din Marea Britanie estimează că El Nino ar putea provoca o iarnă rece și ploioasă pentru britanici.

"Efectele sale asupra Regatului Unit sunt, de regulă, indirecte, însă fenomenul poate crește probabilitatea unor condiții meteorologice mai instabile spre finalul anului, inclusiv o probabilitate mai mare de vreme mai blândă, mai ploioasă și mai vântoasă în timpul toamnei și la începutul iernii", a explicat instituția.

"El Nino poate fi asociat, de asemenea, cu perioade mai reci și mai calme spre sfârșitul iernii în Regatul Unit."

La începutul acestei luni, temperaturile globale ale oceanelor au atins un nivel record, reprezentând un alt semn că Super El Niño se intensifică.

Cele mai recente date ale Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene (C3S) arată că luna trecută au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mării observate vreodată într-o lună iulie. O mare parte din această căldură record este cauzată de temperaturile excepțional de ridicate din Pacificul tropical, regiunea în care ia naștere fenomenul meteorologic El Nino.

C3S afirmă că Super El Nino contribuie deja la încălzirea extremă a oceanelor, iar condițiile sunt prognozate să se intensifice și mai mult în lunile următoare. Temperatura medie globală a suprafeței mării a urcat la 20,96°C, depășind precedentul record pentru luna iulie, stabilit în 2023.