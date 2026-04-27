România trece printr-un val de răcire accentuată, mai ales în sud, urmat de o ușoară încălzire. Nopțile vor fi reci, cu brumă în mai multe zone, iar la munte vântul va sufla cu putere.

Vremea de mâine 28 aprilie. Vremea se răcește brusc, nopţi cu brumă şi temperaturi scăzute

Vremea se răcește accentuat în jumătatea de sud a țării, în timp ce în restul regiunilor valorile termice rămân apropiate de cele din zilele anterioare. Cerul va fi în general senin, însă vântul va avea unele intensificări, în special în est și sud-est, dar și la munte, unde rafalele pot ajunge la 60-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, iar minimele vor coborî până la -7 grade în zonele depresionare. Pe timpul nopții, în nord și centru, dar și local în restul teritoriului, se va forma brumă.

Vremea de mâine în țară

Pe parcursul zilei de mâine, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, apropiindu-se de normalul perioadei în majoritatea regiunilor. Excepție face nordul și nord-estul, unde va rămâne mai rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane și submontane, unde izolat pot apărea averse slabe. Noaptea, norii se vor înmulți în jumătatea de sud și, pe arii restrânse, va ploua slab, iar la peste 2000 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar minimele între -1 și 9 grade.

Vremea de mâine în București

În Capitală, vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor reveni spre normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate pe timpul nopții, însă șansele de ploaie rămân reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 5 și 7 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi în general schimbătoare. După o zi predominant senină, înnorările vor apărea spre după-amiază, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde izolat pot apărea ploi slabe. Vântul va avea intensificări în zona înaltă, iar la altitudini de peste 2000 de metri sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile vor rămâne scăzute, mai ales pe timpul nopții.

Larisa Andreescu

