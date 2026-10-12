Temperaturile tropicale din weekend sunt deja istorie, iar frigul pune stăpânire pe întreaga țară. Începem săptămâna cu un cod galben de ploi, ce vizează cea mai mare parte a Munteniei, S-E Olteniei și Carpații de Curbură. Cantitățile de apă vor fi însemnate și pe alocuri pot atinge și 50 l/mp. Vremea s-a schimbat brusc în 13 judeţe, iar temperaturile vor scădea cu 9 - 10 grade. Mai mult decât atât, valul de aer rece a adus grindină aseară, în Suceava.

După o zi în care temperaturile au atins recorduri peste valorile specifice acestei perioade, vremea a schimbat foaia. În Harghita, Mureş şi Suceava codul portocaliu de vijelii a adus grindină în mai multe localităţi.

Vremea se răcește brusc în 13 județe

Vremea s-a schimbat brusc în 13 judeţe. Temperaturile vor scădea cu 9-10 grade, iar ploile vor ajunge în Capitală și în mai multe regiuni din țară. În sud, este în vigoare un cod galben până mâine, la ora 10.

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"Vor fi ploi mai consistente. Nu mai vorbim de caracterul torenţial al ploilor. Prin cumulare vom ajunge chiar până la 40-50l/mp în aproximativ 24 de ore. Nu sunt excluse nici descărcările electrice, însă acestea vor fi la nivel izolat", a precizat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Ultima zi cu temperaturi de vară. La Giurgiu au fost 31 de grade, iar la Arad doar 11

În ultima zi cu temperaturi de vară, oamenii au ieşit la o plimbare sau la o terasă.

"Este foarte cald. Profităm În luna octombrie. Am venit de urgenţă din altă ţară mai călduroasă, nu am alte haine. Sunt foarte fericită că este încă cald", a spus o femeie.

Pentru un cuplu care şi-a spus DA, vremea frumoasă a fost un real cadou de nuntă.

"Astăzi am ales să ne unim vieţile şi să ne bucurăm de această zi frumoasă", au declarat mirii.

La Giurgiu, temperaturile au ajuns la 31 de grade. În schimb, la Șiria, în județul Arad, au fost doar 11 grade Celsius.

Vânt puternic și posibile ninsori la munte. Rafalele pot atinge 90 km/h

Singurele semne că am fi în plină toamnă sunt copacii din jurul nostru, ale căror frunze au început să îngălbenească şi să se desprindă de ramuri.

"Sunt fericită cu vremea. Mai avem 2 luni din an si într-adevăr e o vreme atipică", a declarat o femeie.

"Am ieşit iniţial din casă şi am văzut cât de soare este şi clar este vremea perfectă pentru pantaloni scurţi. De mâine gata, pantaloni lungi, e clar", a adăugat altă persoană.

Vântul va sufla cu până la 50 km/h în estul, sud-estul și sud-vestul țării, iar la munte, rafalele vor ajunge la 90 km/h. Tot acolo, e posibil să apară ninsori.